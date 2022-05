El Catalana Occident infantil masculí tindrà el difícil paper d’intentar quedar tercer en la Final Four del Campionat de Catalunya de la categoria, que es juga a Manresa, després de saber que el seu rival en la final de consolació d’avui (13.45 hores) serà el Barça. De tota manera, l’adversari també hauria estat complicat en cas de triomf blaugrana en la segona semifinal, ja que el Granollers havia quedat davant dels barcelonistes en la segona fase de la competició. Per la seva banda, el conjunt de Gerard Carrión va ser derrotat pel guanyador de la ronda prèvia, el Joventut (72-57), en un partit que va quedar molt marcat pel parcial del primer quart i en què els verd-i-negres van rematar en el període definitiu.

A part dels partits de lliga, totes dues formacions ja s’havien vist les cares en la Minicopa de Granada, amb una victòria per tretze punts dels badalonins, que ahir van sortir més encertats, sobretot amb un Biel Poblet molt resolutiu de cara a cistella, amb 8 punts dels primers 17 del seu equip. El Joventut ja va arrencar amb un 11-2 favorable que va anar creixent i que va derivar en catorze punts de diferència al final dels primers deu minuts. Només Lucas Sánchez, que acabaria sent el màxim anotador del duel, semblava que podia plantar cara.

Tot i el cop, però, el Catalana Occident no va abaixar els braços i va fer dos quarts següents molt meritoris. En el segon, va ser capaç de fer disminuir el cabal ofensiu badaloní i va arribar a rebaixar la renda a menys de deu punts (41-33) després d’haver anat perdent per setze. En el tercer període va seguir la dinàmica i semblava que la remuntada seria possible quan el marcador es va situar amb un 48-45 amb un quart i mig per jugar. Però el Joventut va sobreviure a la pressió derivada d’un triple de Lucas Sánchez (60-57) en el tram final i va aconseguir un parcial de 12-0, amb molts tirs lliures, i va sentenciar.

Triple afortunat

Pel que fa a l’altra semifinal, el Granollers va derrotar el Barça per 67-64 amb un afortunat triple del seu màxim anotador, Eloi Nogués, que va entrar després de picar al taulell. Va ser un final sorprenent, després que els blaugrana entressin a l’últim període guanyant per dotze punts (45-57) però fossin víctimes de l’encert vallesà, sobretot del referit Nogués, que va aconseguir vuit punts, amb dos triples, en l’últim minut i mig, amb la jugada determinant inclosa.