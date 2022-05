El Sala 5 Martorell va golejar el filial de l’Industrias Santa Coloma (5 a 1) i va assolir la classificació per a la segona eliminatòria de les fases d’ascens a Segona Divisió. Tot i la gosadia ofensiva que van exhibir els jugadors de Jorge Vargas durant el tram inicial de la confrontació i l’absurda expulsió per doble amonestació del tanca Adbelmalik Akarkach (min 9), l’ala Joan Rusines va materialitzar les assistències de Ramón Sánchez i Pau Albacete per encarrilar la victòria (minuts 9 1 13). A més, tot seguit, Pau Albacete va assumir el rol de golejador a passada d’Oussama (min 14) i Marc Mármol va habilitar Pavel Pérez per segellar el triomf quan faltaven 44 segons per al descans. El tècnic Víctor Rodríguez va dosificar l’esforç dels jugadors a la represa i Joan Rusines va completar el hat-trick.