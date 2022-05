L’Anadolu Efes es va proclamar, per segon any consecutiu, campió de l’Eurolliga de bàsquet després de derrotar el Reial Madrid per 57-58 en una final molt oberta, de tempteig molt baix, que es va definir per detalls i per una última jugada de difícil explicació. Els turcs van aprofitar el fet que els blancs només havien comès una falta en tot l’últim període per anar-ne provocant en el seu últim atac, ja amb 57-58 en el marcador, perquè s’anés exhaurint el temps. A falta de 17 segons, i amb els 14 de rigor de possessió per als otomans, el conjunt de Pablo Laso va decidir no fer falta. L’Efes va gastar gairebé tot el temps. Larkin va intentar un triple a cinc segons i, en el temps que es va trigar a capturar el rebot, amb cop de dits inclòs de Singleton, es va esgotar el temps.

Abans, el Madrid va comptar amb un Tavares molt inspirat en el primer quart. Va castigar una zona rival en què els jugadors de gran envergadura no hi eren habituals i va anotar deu punts. Tot i això, i al fet que en el segon període van aparèixer secundaris com Randolph, els blancs només van poder marxar de cinc punts a la mitja part. A la represa, la defensa de l’Efes es va fer més dura, tot i el 40-31 d’arrencada. El conjunt d’Ataman va trobar Pleiss, a part de les seves dues estrelles, Larkin i Micic, posterior MVP, per comprimir el duel. En el final, novament Pleiss va ser essencial amb un triple que posava el 50-53. Després va respondre Deck amb un altre tir de tres frontal, però Micic va tornar a deixar les coses al seu lloc, també des de la llarga distància. Causeur i Tavares van provocar sengles faltes, però només van aprofitar un tir lliure de les seves sèries. Amb un punt per als turcs, un cop de dits de Pleiss va resultar decisiu a 1.05. Llull va establir el resultat definitiu amb una safata quan faltaven 45 segons, però l’Anadolu Efes va saber conservar la bola com un tresor, el Madrid ni la va robar, ni va parar el temps, i l’equip de Laso va veure com volava la que podia ser la seva onzena Copa d’Europa. El Barça salval’honor amb la tercera posició El Barça va situar el 4-5 en el balanç històric de partits pel tercer lloc a l’Eurolliga després de derrotar l’Olympiacos en la final de consolació d’enguany a Belgrad per 84-74. Els blaugrana, encara tocats per la derrota de dijous contra el Madrid, van posar-hi un cert orgull i van dominar els grecs durant tot el partit, tot i que amb rendes curtes. Al final, Mirotic, amb 19 punts i 27 de valoració, va tornar a impulsar el conjunt de Jasikevicius, que també va comptar amb 16 punts de Sanli. Per als grecs, l’exblaugrana Vezenkov en va anotar un total de 20.