Amarg comiat arlequinat a la present edició de la Parlem OK Lliga. L’Igualada Rigat HC va tornar a cedir contra el CP Voltregà Stern Motor en el segon partit del play-off per determinar el novè i el desè classificats de la competició i, per tant, els igualadins no podran jugar la propera edició de la World Skate Europe Cup.

El desenvolupament del duel a Sant Hipòlit de Voltregà va ser advers per als anoiencs des de l’inici i dos gols materialitzats per Èric Vargas en un interval de 32 segons van posar el 2 a 0 a l’electrònic (min 4). El temps mort sol·licitat per Francesc Fernández no va propiciar la reacció dels arlequinats i Arnau Canal i Èric Vargas van incrementar l’avantatge dels osonencs. Bernat Yeste va donar l’opció de remuntar al seu equip amb dos gols abans del descans (minuts 13 i 15). A la represa, Gerard Riba (min 31) i Tety Vives (min 37) van malbaratar dues faltes directes. Bernat Yeste va transformar la tercera (min 39), però els arlequinats no van aconseguir empatar i Gerard Teixidó va segellar el triomf santhipolenc quan faltaven 24 segons per al final.