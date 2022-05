El Catalana Occident infantil va protagonitzar ahir a primera hora de la tarda una gran gesta en classificar-se de manera inesperada, i encara més veient com va anar el partit, per al Campionat d’Espanya que s’ha de disputar entre el 5 i l’11 de juny a Marín i Betanzos, a Galícia. I ho va fer després de remuntar vint punts al Barça, que vencia per 33-53 a poc per al final del segon quart, i acabar-lo vencent per 93-88, impulsats pels punts, durant tot el partit, de Lucas Sánchez (27) i de Gerard Fernández (21), els quals també van ser decisius en els instants determinants del duel.

Perquè el Barça estava ferit després de veure’s remuntat pel CB Granollers en la semifinal de la jornada anterior, en què els vallesans van guanyar amb un triple a tauler a l’últim segon. Ahir, els blaugrana van sortir disposats a posar terra entre ells i el seu rival i ho van aconseguir, amb les anotacions de Barry, Puertas i Filba. Però els manresans van protagonitzar un tercer quart esplèndid, amb un parcial de 27-11 que els va permetre entrar en el partit. En el tram final, els seus dos millors jugadors van sentenciar. El títol va ser per al Joventut, que es va imposar en la fInal al CB Granollers per 72-60.