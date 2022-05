Els blaus van fer prou mèrits a la Ràpita per assolir l’empat, però no van poder evitar el triomf i l’ascens de la UE Rapitenca (1 a 0). Els amfitrions van evidenciar el seu anhel ofensiu des de l’inici i una magnífica centrada d’Àlex Forés va permetre a Iván Vidal batre Arturo (min 8). Els anoiencs no van defallir i van controlar el matx durant moltes fases del primer i del segon període, però no van poder reequilibrar el marcador. L’equip de Pedro Milla perd una posició a la classificació i ara és setè.