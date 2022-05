El CF Martorell va perdre l’últim partit del curs al Municipal Torrent de Llops (0 a 3) contra un CFJ Mollerussa que necessitava vèncer per mantenir vigent la possibilitat d’arrabassar el primer lloc i l’ascens a la UE Rapitenca, en la darrera jornada, si l’equip d’Antoni Teixidó no s’imposava al CF Igualada. Un gol d’Albert Delgado precedit d’una possible falta prèvia a Caballería (min 25) i un de Jordi Fabregat després d’un córner (min 33) van sentenciar la victòria de l’equip del Pla d’Urgell.