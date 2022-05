Una nova derrota al Camp Nou va tancar ahir la primera temporada del Barça de Xavi, un curs que va començar Koeman i que va continuar l’egarenc després d’una ensopegada a Vallecas. Tot i que l’equip va tenir una fase brillant, amb la brillant victòria al Bernabéu (0-4), la deriva del joc va culminar ahir en un duel intranscendent. La consecució de la segona plaça i, per tant, del bitllet per a la Lliga de Campions, és la millor notícia d’una cloenda que exigeix molta reflexió i un munt de comiats a la plantilla.

El Vila-real, que necessitava guanyar per assegurar plaça a la propera Conference League, no va pressionar; de fet, el Barça va portar la iniciativa i va començar els dos períodes exhibint ganes i ritme. Amb el pas dels minuts, però, va anar caient en el to apàtic de les darreres setmanes i Emery va aconseguir la seva primera victòria al Camp Nou amb dues jugades molt semblants.

El 0-1 va arribar quan Parejo va veure un forat a l’esquerra de l’atac i va servir una gran assistència a Pedraza, amb Alves perdut al mig del camp i Adama que no hi va arribar a temps. El lateral va batre Ter Stegen quan quedaven només quatre minuts per al final del primer període. El 0-2 va pujar al marcador al 54 quan Adama sí que es va avançar a Pedraza en una acció similar, però el refús va ser un regal per a Moi Gómez, que va rematar al fons de la porteria des del centre de l’àrea, sol com un mussol.

Immediatament després, Xavi va fer entrar Ansu i Dembélé, però cap dels dos va fer res remarcable. El partit es va anar esllanguint fins als xiulets finals en desaprovació per un nou curs erràtic.