Passi el que passi, Fernando Alonso és un dels grans referents de la F-1. Ha quedat demostrat aquest cap de setmana en el GP d’Espanya, dins i fora de la pista. Una autèntica marea d’aficionats van acompanyar des de les grades el pilot asturià, que va aconseguir sobreposar-se a una nefasta classificació i a una penalització per canviar motor que el va relegar a l’última posició de la graella. Alonso va acabar sumant dos punts, en novena posició i va tornar a deixar clar que està plena forma als 40 anys. Ell mateix va qualificar la seva actuació com «una tros de carrera». Però aquests dies a Barcelona també s’ha pogut constatar que l’ambient en el si d’Alpine no és tan idíl·lic com quan Fernando va arribar a l’equip l’any passat, disposat a emprendre la seva segona etapa en la F-1 per tornar a lluitar per victòries i títols en què va ser la seva casa, Renault.

Malgrat que últimament Alonso ha estret llaços amb alguns patrocinadors d’Alpine i que el nou director de l’equip, Otmar Szafnauer, va assegurar a Montmeló que seria «de tontos» no considerar la renovació del bicampió espanyol, el cert és que a hores d’ara molts el veuen fora de l’equip i potser fins i tot de la F-1. El president de Renault, Luca de Meo, va sembrar més dubtes amb la seva impactant resposta als micròfons de DAZN a la graella de sortida del GP d’Espanya, quan li van preguntar sobre el futur d’Alonso: «Estimem moltíssim el Fernando. Hem de buscar una solució per a tothom, perquè tenim també l’Esteban [Ocon] i l’Oscar [Piastri], que són molt bons. Volem protegir els nostres pilots i buscar una solució ideal per a tothom. Crec que la feina que ha fet... que està fent el Fernando és increïble», va dir.

Pedro de la Rosa va lamentar la reacció de l’empresari italià, que al seu dia va ser el gran valedor de la tornada d’Alonso a la F-1: «M’ha sorprès que no hi hagi hagut una ratificació, és increïble. La pregunta, per mi, és si Fernando voldria continuar, no al revés. El pla és a mitjà-llarg termini en Fórmula 1, sinó no hi ha resultats. La manera que ‘el Pla’ faci efecte és tenint Fernando diversos anys dins de l’equip, és una cursa de fons», va analitzar l’expilot barceloní.

‘El Pla’ no funciona

Alonso va debutar en la F-1 el 2001 i va marxar voluntàriament al final de la temporada el 2018, quan els resultats a McLaren ja no l’acompanyaven i li van començar a rondar pel cap nous desafiaments automobilístics, com el Mundial de Resistència, el Dakar, les 24 Hores de Le Mans, les 500 Milles d’Indianapolis i Daytona. Va decidir tornar a la F-1 per l’horitzó d’un canvi normatiu majúscul en la categoria que, en teoria, anava a igualar les prestacions dels cotxes amb peces comunes i límit pressupostari. La pandèmia va retardar l’aplicació del nou reglament, i Alonso va completar un 2021 de transició a Alpine.

Però ha començat la present temporada i la gran revelació no és Alpine, sinó Ferrari. Red Bull s’ha mantingut al cim i Mercedes està superant la seva crisi. En sis carreres, l’equip d’Alonso està més o menys on estava l’any anterior. Cinquè en el campionat de constructors, amb possibilitat d’assolir regularment la Q3 els dissabtes i els punts els diumenges, però poc més. Per si no fos prou, Alpine compta amb un pilot francès, Esteban Ocon, amb contracte fins al 2024 i amb millors resultats fins ara que Alonso. I tenen també en nòmina i a l’‘atur’ el màxim talent del planter, l’australià Oscar Piastri, campió de les categories avantsala de la F-3 i la F-2 i que ja ha advertit que no passarà cap altre any veient les curses des del sofà. Una opció, sens dubte, molt més econòmica que la que implica renovar Alonso, el tercer pilot més ben pagat de la graella.

En plena onada de rumors, ha sorgit el possible interès d’Aston Martin i el seu milionari propietari Lawrence Stroll per a Alonso, que no es va voler pronunciar sobre això a Barcelona: «Només puc dir que m’agradaria seguir com a mínim un parell d’anys més a la F-1 i que espero tenir notícies després de l’aturada d’estiu», va comentar. L’opció de McLaren també està sobre la taula. Tot això dependria del que fessin els veterans Vettel i Ricciardo, també a la corda fluixa, tot i que ara mateix, tal com estan els dos equips, tampoc sembla que allà Alonso hi trobi el cotxe guanyador que tant anhela.