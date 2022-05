El descens del Granada a la Segona Divisió i la classificació del Vila-real per a la segona edició de la Conference, la competició continental inaugurada aquesta temporada, van ser les dues incògnites que es van resoldre en la darrera jornada de la Lliga Santander, celebrada ahir.

El Granada depenia de si mateix però no va marcar ni des dels onze metres. En el minut 72 del partit davant de l’Espanyol, Jorge Molina va tenir la salvació a les seves botes, però va fallar el penal que l’àrbitre Hernández Hernández va xiular a favor dels locals, i des d’aquest moment i fins al final, i amb els marcadors dels altres partits en contra, els granadins no van poder batre Diego López. La tercera plaça de descens es va quedar al Nuevo Los Cármenes de Granada.

La dissort dels andalusos va ser motiu d’alegria per al Mallorca, que va vèncer 0-2 a Pamplona davant un Osasuna que no s’hi jugava res, amb gols d’Ángel (min 47) i Grenier (min 83). El Cadis, per la seva part, que necessitava una punxada aliena, va fer la feina i un gol de Lozano al 76 va servir per guanyar al camp del ja descendit Alabès i per mantenir el conjunt de Sergio González a la màxima categoria

El Vila-real, per la seva part, va obtenir el bitllet per a la Conference en guanyar al Camp Nou. L’altre aspirant, l’Athletic Club, necessitava la derrota dels groguets i derrotar el Sevilla, però va caure per 1-0, amb gol de Rafa Mir.

Amb el Madrid campió, els altres equips de Champions són el Barça, l’Atlètic de Madrid i el Sevilla. Betis i Reial Societat aniran a l’Europa League i el Granada acompanya el Llevant i l’Alabès a la Segona Divisió.