El Joanenc va sortir victoriós de la primera de les finals que havia de disputar per mantenir les seves opcions d’ascens i arrabassar la segona posició a la Pirinaica, equip amb el qual disputarà l’últim partit de lliga i que decidirà quin dels dos conjunts jugarà a Primera Catalana la temporada vinent. Encara que als manresans els serveix un empat per consolidar el segon lloc, mentre que els de Sant Joan només la victòria. Pel que fa al partit, els bagencs van sortir al terreny de joc nerviosos, coneixedors de la importància del duel per mantenir les seves aspiracions. Les passades no eren del tot precises i alguns controls no eren bons, el que va permetre que els locals dominessin els primers compassos del joc. Però el Gironella no va saber aprofitar la superioritat inicial, i amb el pas del temps el Joanenc va anar retrobant sensacions. Amb dos equips als quals els agrada dominar el ritme del partit i la possessió de la pilota, es va veure molta disputa al centre del camp, però poca acció a prop de les porteries. L’ocasió més clara la van tenir els santjoanencs al segon temps, que avisaven Vidosa amb un potent tir que no va entrar per ben poc. Al minut 77 va arribar el gol que produïa la bogeria entre l’afició visitant, desplegada a Gironella per donar suport als seus, que depenien de si mateixos per aconseguir l’ascens.