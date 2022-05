El Navàs va disputar un molt bon partit contra el Puig-reig, en què un empat li valia per declarar-se campió de lliga. Els locals van sortir al terreny de joc molt enèrgics, ja que les seves opcions per al campionat passaven únicament per aconseguir la victòria, així que des del primer minut el Navàs va tractar d’atacar la porteria rival i aconseguir l’avantatge. La bona defensa del Puig-reig allunyava qualsevol aproximació perillosa, en una etapa del partit on cap dels dos equips aconseguia fer mal al rival, amb molta possessió de pilota al centre del camp però sense ocasions.

A la represa, el Navàs va sortir amb més intensitat, i ràpidament s’avançaria al marcador amb un gol de Domínguez, que rebia una bona centrada lateral, però l’alegria va durar ben poc als navassencs, ja que minuts després el Puig-reig empataria el duel en una jugada de pilota aturada que Balmes rematava al fons de la xarxa. Els visitants defensaven l’empat que els servia per ser campions, però en un contracop que va agafar mal col·locada la línia defensiva dels berguedans els locals van fer el 2-1, obra de López, que rebia una passada a l’interior de l’àrea per definir a pler i donar la victòria als seus.