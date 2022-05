El president de la Federació Catalana de Futbol durant els últims anys, el sabadellenc Joan Soteras, va revalidar ahir el seu càrrec després de les eleccions que van tenir lloc i en les quals van participar 1.041 assembleistes, el 85,32% del total. Soteras només va vèncer per 26 vots de diferència (396-370) el segon classificat, l’expresident del Cornellà Àlex Talavera, que portava la presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, com a futurible vicepresidenta federativa en la seva llista. El tercer lloc va ser per a Juanjo Isern, amb 238 vots, i quart va quedar l’exjugador del TDK Manresa i president de l’Atlètic Sant Just, Pep Palacios, amb un total de 13.

Els vots es van repartir per les 14 delegacions territorials de tot Catalunya i els resultats van mostrar que Soteras es va imposar a la del Bages-Berguedà i Cerdanya amb un total de 24 suports, pels 13 de Talavera i els 11 d’Isern. A l’Anoia, el president vigent també va vèncer, amb un total de 15 vots, pels 6 d’Isern i els 5 de Talavera. A la delegació de Lleida, a la qual pertanyen el Solsonès i l’Alt Urgell, en canvi, el més votat va ser Talavera, amb 58 vots, pels 44 de Soteras, els 22 d’Isern i un de sol per a Palacios. No hi ha resultats del Baix Nord específicament, però en tot el Baix Llobregat, com era d’esperar, Talavera va guanyar amb 44 vots, per 22 de Soteras, 14 d’Isern i 2 de Palacios.

La plaça forta de Soteras en les eleccions d’ahir va ser la delegació de Girona, en la qual va obtenir una distància de 50 sufragis respecte de Talavera. També va guanyar a les Terres de l’Ebre, al Maresme, a Osona i al Vallès Occidental, tant a Sabadell com a Terrassa. Talavera, per la seva banda, va vèncer al Barcelonès, a Tarragona, al Penedès-Garraf, on va guanyar per 40-6, i també al Vallès Oriental.