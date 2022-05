Alexia plorava. Plorava desconsoladament després d’haver-se quedat tirada sobre la gespa de l’estadi de la Juventus intentant buscar una explicació futbolística al mateix problema que van viure fa tres anys. Llavors, el 2019, va passar a Budapest. Ahir, el 2022, va succeir a Torí.

«És complicat analitzar el partit en calent», va admetre l’actual Pilota d’Or, encara atrapada, com totes les seves companyes, per l’estranya sensació d’impotència que va inutilitzar el Barça. Alexia plorava, mentre Aitana Bonmatí, tot just després de recollir la medalla de subcampiona, mirava orgullosa cap a la càmera de televisió, just quan el president <strong>Joan Laporta</strong> anunciava que hi tornarien.

Però mentre arriba aquest moment, es va estendre l’autocrítica, perquè l’equip, sobretot en la mitja hora inicial (va encaixar tres gols en 33 minuts), es va enfonsar amb estrèpit. «A la primera part ens ha costat molt», va reconèixer Alexia, en un dur exercici d’autocrítica. «Hem tingut errors que no solem tenir. Massa errors en la passada, massa pèrdues...», va dir la jugadora blaugrana.

❝No hem pogut donar als nostres aficionats l'alegria que es mereixien❞



«Això ha de servir per millorar, perquè l’any que ve hi volem tornar. No ha sigut el nostre millor partit. Les claus han estat en nosaltres», va afegir Sandra Paños, la portera, que es va unir a la llarga sèrie d’errors denunciats per Alexia.

Jonatan discrepa

«El primer gol és un golàs; el segon el teníem treballat», va dir la futbolista de Mollet, que va recordar que l’atac per la banda esquerra de l’Olympique no va ser solucionat com s’havia de solucionar ni en l’origen ni tampoc en el cop de cap final d’Ada Hegerberg, que va sobrevolar l’àrea petita de Paños, mentre Mapi León i Irene Paredes, les centrals blaugranes, no podien desarticular aquesta acció francesa. «El tercer és un gol que no ens poden marcar en una final de Champions», va dir dolguda Alexia, que sí que va trobar un argument per tenir una justificació als 33 minuts en què el Barça es va enfonsar amb estrèpit a Torí.

«La valoració és que, per molt que entrenem, necessitem aquest ritme competitiu. I aquest ritme no el tenim a la nostra Lliga», va argumentar Alexia. «És qüestió de temps, d’anar-nos esforçant entre tots, millorant totes les infraestructures per tenir aquest ritme. S’ha de canviar alguna cosa», va afirmar la futbolista, que es va referir al baix nivell «domèstic» com una de les causes de la caiguda. «Elles són més fortes, s’anticipen», va remarcar en una tesi de què va discrepar Jonatan Giráldez, el seu entrenador. «Si el rival és més fort que tu, has de jugar més ràpid per evitar aquestes situacions de duel», va precisar el tècnic blaugrana.

«Sense excuses»

El Barça no va governar el partit amb el seu estil. L’Olympique va dominar en aquella furiosa mitja hora, amb un exercici d’eficàcia impressionant: tres primers xuts a porta, tres gols. Era com si es visqués el desastre de Budapest 2019, en què les blaugranes van rebre un cruel 4-0 en 30 minuts. «No hi ha excuses. Són experiències que has d’agafar, això és esport», va dir Jonatan. «És una realitat, hem de seguir cap endavant», va apuntar Alexia. «M’ha dolgut al cor veure-les tan tristes», va confessar Laporta. «Però hi tornarem», va afegir el president, mentre l’equip torna a casa turmentat perquè Torí va ser Budapest.