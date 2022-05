El Barça ha arribat a Sydney per acomiadar la temporada amb un amistós davant una selecció d’estrelles australianes. Després de gairebé unes 30 hores de vol, l’expedició blaugrana, liderada per Xavi, perquè el president Joan Laporta no ha acudit a aquesta cita, ha aterrat a l’altra punta del món.

El club percebrà uns cinc milions d’euros per aquest amistós que posa el punt final al primer curs sense Messi, que ha acabat sense cap títol, i s’han prolongat així els tres últims anys tenebrosos, en què el Barça només ha besat la Copa del Rei amb l’equip que llavors dirigia Koeman.

Així ha estat la nostra arribada a Sydney 🇦🇺 pic.twitter.com/MLh8i2eAda — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 24 de mayo de 2022

A Barcelona s’han quedat els lesionats Piqué, Dest, Sergi Roberto, Eric García, Pedri i Nico, a més de Mingueza i Riqui Puig, que han sigut citats per la selecció catalana, que disputa aquest dimecres un amistós a l’estadi de Montilivi (Girona) contra la selecció de Jamaica.

Pendents de Dembélé

En l’expedició sí que hi figura Dembélé, que continua esquivant una resposta a l’oferta de renovació que li va plantejar el Barça fa diversos mesos. No hi és, no obstant, Braithwaite, que està concentrat amb la selecció de Dinamarca per enfrontar-se a Eslovènia, Noruega, en dues ocasions, i Sèrbia, en xocs de la Nations League.

De camí a Sydney 🇦🇺 pic.twitter.com/1mAA9DHxk2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 23 de mayo de 2022

Les altres baixes en la llista que va facilitar Xavi són Lenglet i Neto, tots dos per motius familiars, a més de Ferran Torres, que no compleix els requisits fixats per Austràlia en la normativa covid.