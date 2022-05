Sis dies després de proclamar-se campió del món sub-21 per clubs a la ciutat brasilera de Paranaguá, el filial de la secció de futbol sala del FC Barcelona va visitar Fonollosa per jugar un amistós contra el conjunt amfitrió. El partit es va idear i pactar com l’acte més destacat de la commemoració del centenari del Club Esportiu Fonollosa i de la implantació de la pràctica de l’anomenat esport rei a la població bagenca.

A hores d’ara, a Fonollosa no hi ha equip de futbol, però el club de futbol sala n’ha agafat el relleu i té dos equips sènior en competició, un de masculí i un de femení. Després de l’ascens assolit el curs passat, la formació masculina del CEFS Fonollosa ocupa la quarta posició al grup 9è de Segona Catalana. Les jugadores del conjunt femení han signat el sisè lloc final a la segona fase del grup lleidatà d’aquesta categoria. Abans de la confrontació, a la qual van assistir 150 espectadors, els jugadors del CEFS Fonollosa i les nenes i els nens de l’escola de futbol sala de la població van fer el passadís d’honor als campions del món sub-21. Tot seguit, es va fer un intercanvi de samarretes i l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, va entregar una placa commemorativa a ambdues formacions. Finalment, l’equip que dirigeix Xavi Closas i que milita a la Segona Divisió, de la qual ha estat el sisè classificat, es va enfrontar al volenterós CEFS Fonollosa. Els blaugrana es van impregnar de l’ambient festiu de la jornada i el marcador final (0 a 6) va mantenir intacte l’honor dels amfitrions. Pel CEFS Fonollosa van jugar els porters Xavier Delgado i Ferran Vidal i els jugadors Guillem Barcons, Marc Català, Iván Martínez, Josep Palà, David Pérez, Guillem Serarols, Jofre Serra, Bernat Solanelles, Gerard Solanelles, Arnau Soler i Xavier Torras. El Barça B va afrontar el duel amb tota la plantilla, inclosos els jugadors Àlex Lluch, Jorge Carrasco, Nicolás Marrón, Dani Fernández, Víctor Pérez (format al Manresa FS) i Albert Ortas, que ja han debutat amb el primer equip.