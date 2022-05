La fase final de la Copa de la Reina arrenca aquest dimarts amb la semifinal entre el Granadilla Tenerife – Sporting de Huelva, i dimecres hi haurà un Barça–Madrid en què es buscarà un bitllet a la final de diumenge. Quatre equips que es coneixen a la perfecció brindaran emoció i espectacle en els que seran els últims partits de la temporada després del final de la Lliga i després de la caiguda de les blaugranes per 1-3 en la final de la Champions davant l’Olympique de Lió.

Granadilla–Sporting: aspirant davant campió

El Granadilla és l’equip revelació d’aquesta temporada. Amb Francis Díaz al capdavant, les tenerifenques han lluitat tot l’any per aconseguir la classificació per a la Champions, que finalment ha sigut per al Madrid. En la Copa tenen la il·lusió i les ganes d’intentar conquerir el títol, malgrat que primer hauran d’eliminar un Sporting de Huelva que ja sap el que és guanyar aquesta competició.

El 2015 les de Huelva van aixecar la Copa de la Reina i es van convertir en l’«estendard dels clubs modestos». El 17 de maig d’aquell any les andaluses van guanyar per 2-1 el València a Melilla, una gesta que ara intentaran repetir a Alcorcón eliminant un dels ossos durs de la competició.

Jamás el @VCF_Femenino estuvo tan cerca de la gloria.@maripaz_vilas recuerda aquella final de Copa de la Reina ante el Sporting de Huelva en 2015.



Vaya equipazo: "Nos pudo la inexperiencia en la final" pic.twitter.com/1tMROjV1EL — Veus Fé-Cé (@VeusFeCe) 14 de marzo de 2021

Barça–Madrid: un ‘clàssic’ enfrontament aquesta temporada

Amb les semifinals de Copa de la Reina serà la sisena vegada que els dos equips es veuen les cares aquesta temporada. Dues vegades en la Lliga, una vegada en la Supercopa d’Espanya, dues vegades en la Champions i ara en competició copera. A aquest ritme d’enfrontaments el partit acaba sent un ‘clàssic’ del futbol femení de manera gairebé natural.

Els dos conjunts arriben en moments diametralment oposats. La derrota davant el Lió cou a Barcelona, que té en la Copa un fort calmant, mentre que el Madrid es va classificar per a la Champions en l’última jornada i acabar aixecant el seu primer títol com a secció oficial del club seria tot un premi per tancar aquest exercici futbolístic.

🚨Definides les semifinals de la #CopaDeLaReina.



🗓️Dimarts 24 de maig - 21:00

⚔️Granadilla - Sporting de Huelva



🗓️Dimecres 25 de maig - 21:00

⚔️Barça - Madrid

🤯SISÈ Clàssic de la temporada



🗓️Final - Diumenge 29 de maig - No s'ha determinat hora. — Marc Andrés i Sanz (@MAndres_15) 12 de mayo de 2022

Horari i on es pot veure veure la Copa de la Reina

Semifinals

Granadilla Tenerife vs. Sporting de Huelva – el dimarts 24/05 a les 21.00 hores (Teledeporte i Esport3)

Barça vs. Madrid – el dimecres 25/05 a les 21.00 hores (Teledeporte i Esport3)

La final de la Copa de la Reina serà el pròxim diumenge, 29 de maig del 2022, a partir de les 11.30 hores a l’estadi Santo Domingo i es podrà seguir en directe a través de La 1 de Televisió Espanyola i Esport3 de Televisió de Catalunya.