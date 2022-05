El secretari d’estat per a l’Esport, José Manuel Franco, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, van validar l’1 d’abril «la proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica» davant la cadira buida que havia deixat l’Aragó, que a última hora es va desmarcar de l’acord. Lambán va qualificar de «desafiament» la reunió i va afirmar que el seu Govern «no podia acceptar per dignitat» un repartiment que donava 54 proves a l’Aragó i 42 a Catalunya.

L’acord del qual l’Aragó es va despenjar, després de sis reunions, repartia les proves de gel, les que més audiència generen: hoquei al Sant Jordi de Barcelona i patinatge i cúrling a Saragossa i Jaca. El Pirineu aragonès allotjava el biatló i l’esquí de fons, mentre que el català acolliria les proves d’esquí alpí, esquí de muntanya, ‘snowboard’ i ‘freestyle’. Malgrat el malestar que va generar en les altres parts que l’Aragó abjurés de l’acord, el COE havia continuat mantenint la línia de comunicació oberta amb l’Aragó. Un mes després, el COE va sondejar una nova proposta que movia dues proves a l’Aragó, el ‘freestyle’ a Cerler i l’esquí de fons a Formigal, però treia de Saragossa el patinatge artístic. «Saragossa perd gairebé tot el que tenia i el Pirineu Aragonès no guanya gairebé res. Gairebé tot s’ubica al Pirineu català, els nostres competidors en el turisme de la neu. No ho acceptem», va respondre Lambán. En la reunió de dilluns passat, el conseller de Cultura i Esports de l’Aragó, Felipe Faci, va rebutjar del tot treure el patinatge de Saragossa i que volien esquí alpí a l’Aragó. Després d’una hora i mitjana de reunió i en vista que no hi havia avenços Blanco va donar per tancada la reunió i va assenyalar que el COE farà la seva proposta a Thomas Bach, president del COI, que l’1 de juny visitarà Barcelona.