Ni un signe de debilitat. Ni una ombra de dubte. Ni una mica de melancolia. Ni rastre de decaïment. El Barça va escombrar el Reial Madrid (4-0), com si res hagués passat a Torí dissabte, en el sisè neoclàssic (i sisena victòria blaugrana) de la temporada femenina.

Amb la fortalesa del grup que digereix una derrota com si fos un simple contratemps i l’ambició de l’equip que se sent cridat a crear una època, les blaugrana van reprendre la seva ratxa de victòries i es van plantar a la final de la Copa de la Reina d’aquest diumenge, on les esperaven les components de l’Sporting de Huelva, que van batre dimarts al Granadilla de Tenerife (1-0) al mateix escenari d’Alcorcón.

Dos pals d’inici

Molt llarg se li va fer el partit al Madrid, que va poder preparar el duel a consciència, però els plans del qual van saltar pels aires amb l’ímpetu del Barça des del xiulet inicial. Una cosa que tampoc podia sorprendre Alberto Toril, el tècnic de les blanques. En bloc va sortir el tricampió, disposat a <strong>ocultar les ferides que li va deixar l’Olympique de Lió,</strong> tot i que només fos per dissimular. Quatre rematades es van comptar en els primers 13 minuts, entre les quals dues als pals (Alexia i Oshoala), abans que Lieke Martens encertés en una de les següents ocasions que es van continuar creant.

Ni respirar va deixar el Barça al Madrid, tancat en el seu propi camp fins que Athenea va poder veure el color de l’equipatge de Sandra Paños, protegida per la defensa titular de sempre. Engen va ocupar el lloc de Patri com a migcampista, mentre que Martens i Oshoala van cobrir les baixes de les lesionades Graham Hansen i Hermoso. Van anotar totes dues.

Sense especular

L’alta intensitat del joc blaugrana no convidava a presagiar una possible reacció madridista. L’equip de Jonatan Giráldez tampoc té un tic especulador amb el resultat; en cas de ser així, no hauria col·leccionat tantes golejades. El mínim resultat deixava en l’aire un marge per a la sorpresa o l’accident, amb la qual cosa el propòsit d’esmena del Madrid va xocar amb l’inalterat esperit barcelonista, que només va perdre una mica de compàs a l’hora de partit, ja amb el 3-0 i amb els tres canvis introduïts de cop per Giráldez per preservar jugadores de cara a diumenge.

Aitana va rematar els 15 segons de la represa i als dos minuts va ampliar l’avantatge amb astúcia: envoltada de rivals, se’n va burlar a tocades canviant-se la pilota de peu. Envoltada de rivals, i no obstant, sola, Mariona Caldentey va rematar de cap un córner davant de Misa, la portera del Madrid, i una vegada més la millor del seu equip contra el Barça davant la feina que se li va amuntegar.

Fitxa tècnica:

Barcelona: Paños; Torrejón, Paredes (Pereira, m. 73), Mapi, Rolfö; Aitana, Engen, Alexia (Leila, m. 59); Mariona (Pina, m. 59), Oshoala (Ona, m. 77), Martens (Crnogorcevic, m. 59).

Reial Madrid: Misa; Lucía, Peter, Rocío, Svava (Robles, m. 77); Teresa (Kaci, m. 67), Zornoza; Athenea, Oroz (Partido, m. 77), Carmona (Möller, m. 67), Esther (Nahikari, m. 46).

Gols: 1-0 (m. 18), Martens; 2-0 (m. 47), Aitana; 3-0 (m. 52), Mariona; 4-0 (m. 74), Oshoala.