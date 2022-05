Quan encara falta un partit per al final de la lliga al grup 3r de Primera Catalana i amb la permanència a la categoria segellada, el CF Martorell va fer pública la renovació del tècnic Javi Cuesta per a la propera temporada. La junta directiva blanc-i-vermella confia en el coneixement de la competició de l’entrenador badaloní per facilitar que «el CF Martorell es converteixi en un clàssic de la Primera Catalana. Després d’aconseguir la permanència per mèrits esportius aquest curs, hem de propiciar que l’equip hi arreli, que es normalitzi la seva presència en una categoria tan exigent», assenyala Javi Cuesta. Les converses entre la junta martorellenca i el tècnic es van iniciar la segona setmana de maig i es van tancar de forma reeixida diumenge passat. Marc Nogués (segon entrenador) i David Raso (preparador físic) també han pactat la seva continuïtat. Rafael García Moragas, president del CF Martorell, va exposar a Regió7 que «de la mà de Javi Cuesta, esperem bastir un projecte esportiu més interessant i prometedor la temporada vinent, que permeti a l’equip assentar-se a la zona mitja alta de la classificació». Javi Cuesta va detallar que pretén renovar «més de la meitat de l’actual plantilla» i completar-la amb jugadors «que la millorin».