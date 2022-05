Dos dies després que el COE s’atipés pel bloqueig de la candidatura conjunta d’Aragó i Catalunya per als Jocs del 2030, Alejandro Blanco ha explicat per què ha decidit clavar un cop sobre la taula. Manté viu el foc olímpic malgrat l’incendi amb l’Aragó i presentarà una proposta al COI amb qui s’hi vulgui sumar afegir, obrint-la a estacions aragoneses, amb el suport del president Javier Lambán o sense.

«El COE té clar que ha de lluitar per presentar una candidatura sí o sí», ha comentat Blanco en roda de premsa. «Sense diàleg és impossible que traguem la candidatura. Primer veure si tothom hi vol participar i després veurem si hi ha un acord».

Evita el cos a cos

El president del COE ha evitat entrar en el cos a cos amb Lambán. «No entraré en cap debat amb el senyor Lambán. Només dir que soc el mateix que abans, quan m’elogiava. ¿Que diu que no es fia de mi? Fins ara si he tingut alguna cosa és que tothom es fia de mi: se’n fia el Govern d’Espanya, el de Catalunya, el COE, l’esport espanyol... Si ell diu que no es fia de mi no el desqualificaré i que continuï així, tot i que no crec que sigui el més adequat».

Després del cop de porta de Blanco, Lambán havia assenyalat que parlaria directament amb <strong>Pedro Sánchez perquè posés «ordre» dins el COE</strong>, a la qual cosa el president del comitè l’ha animat, abans de recordar-li que el Govern espanyol està alineat amb ell. «Si Lambán vol enviar una carta està en el seu dret. Em sembla sensacional però la portaveu ja va expressar clarament que el Govern recolza la decisió del COE».

Tot i que Lambán ha mantingut el to bel·ligerant amb Catalunya des de l’inici de la travessia, la confiança entre Blanco i Lambán es trenca quan Aragó es desmarca negant que hi hagués una proposta tècnica per al repartiment de proves acordada, com asseguraven els governs espanyol i català i el COE. Blanco s’ha encarregat d’explicar aquest dimecres com havia anat l’evolució de les negociacions fins arribar a un pacte del qual l’Aragó abjura. «Un cop ho tenim tot, després de sis reunions, dir ‘no estic d’acord amb allò del principi’ és impossible», ha assenyalat, lamentant que els interessos polítics dinamitessin l’acord. «Deixem debats polítics estèrils. Això ens perjudica, hem perdut velocitat, en una carrera curta ens hauria destrossat, però espero que ho puguem reconduir».

La Generalitat segueix el pols entre el COE i l’Aragó des de la barrera, incidint que sempre han respectat tots els acords però apressant el COE perquè no deixi perdre el tren olímpic. Blanco confia que es puguin fer, amb el recolzament de Lambán o sense, proves a l’Aragó i de moment descarta que només n’hi hagi en territori català. «No em plantejo que totes les proves siguin en territori català. Catalunya ha fet una aposta claríssima pels Jocs. Però també hi ha territoris de l’Aragó que volen els Jocs».

Malgrat que el Govern d’Aragó no s’ha mogut de la seva postura, Blanco sí que ha detectat canvis al territori. «El canvi significatiu és que una part de l’Aragó ha dit que vol parlar amb el COE. La setmana que ve començaré les converses amb qui vulgui continuar. Si no hi ha acord, el COE presentarà una proposta definitiva».

«Deslleialtat greu»

Tot i que després de l’envit de Blanco el PSOE d’Osca va demanar al COE proves a les seves tres valls, Lambán va reunir tots els alcaldes del Pirineu per donar imatge d’unitat. El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Felipe Faci, ha denunciat «les falsedats» de Blanco en la seva roda de premsa i ha qualificat de «deslleialtat greu» que obri la porta a negociar al marge del Govern d’Aragó la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 després que els alcaldes del Pirineu i els empresaris turístics hagin tancat files amb l’Executiu aragonès i el seu president per negociar de forma unitària. «Hem arribat a una situació en què aquesta candidatura s’ha convertit en un problema d’Estat», ha assenyalat Faci.