Tal com es preveia, Jordi Acero, la mà dreta de Bernat Canut la darrera temporada i mitja, agafa el relleu a la banqueta de l’AE Cadí la Seu de l’entrenador alturgellenc. El tècnic barceloní, de 39 anys, era la primera opció de la junta directiva de l’entitat tot i no tenir experiència com a màxim responsable d’una formació de la Lliga Femenina Endesa.

Jordi Acero va aterrar al club de la Seu d’Urgell a meitats de la temporada 2020-21, quan la pandèmia encara collava. Roger Vilaró no podia donar a Bernat Canut el suport que aquest requeria i el fitxatge del tècnic barceloní va solucionar aquesta problemàtica. A més d’assumir la funció d’ajudant del primer entrenador de l’AE Cadí la Seu, Acero es va implicar en tasques de coordinació i va agafar les regnes del segon equip femení, el Sedis Efausa. D’aleshores ençà, el barceloní ha evidenciat la seva vàlua i coneixements. Jordi Acero va ser un talentós base d’equips de les lligues EBA i LEB com el CB Montcada, el CB Valls i el Club Joventut B. La seva carrera com a entrenador es va iniciar a l’AE la Salle Gràcia i en el decurs de les dues últimes dècades ha assumit responsabilitats de diversa índole al Club Joventut de Badalona, Valentine CB Montcada, Col·legi Lestonnac (Barcelona), CE Palamós, CB Calonge-Sant Antoni i Bàsquet Vedruna Palamós, entitat en la qual va exercir nou temporades abans de fitxar pel club alturgellenc. Pep Ribes, director tècnic de l’AE Cadí la Seu va detallar durant l’acte de presentació de Jordi Acero que «és una persona que té clar qui som, d’on som i on volem anar. Així doncs, només ens queda desitjar-li molta sort i èxits i que tot flueixi». Per la seva part, Pere Porta, president de l’AE Sedis Bàsquet, va emfasitzar que «sentíem que havia arribat el seu moment, així li vam transmetre i ell ha acceptat el desafiament». Jordi Acero va expressar el seu agraïment «per la confiança» del club alturgellenc. «L’AE Cadí la Seu és la joia esportiva de la ciutat i, per tant, ser-ne l’entrenador és un gran repte que m’il·lusiona». El barceloní no va defugir pronunciar-se sobre el futur. «Soc conscient que iniciem una etapa complicada, tan difícil com engrescadora, però crec que amb el treball que s’està desenvolupant, quan els aficionats coneguin la plantilla que s’està configurant, de ben segur, estaran contents».