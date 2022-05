El Barça va acabar la temporada en blanc i amb una dada inaudita: no va aconseguir ni un sol gol de falta. Des que Messi va marcar l’última a Mestalla el 2 de maig, els blaugrana no n’han tornat a transformar ni una. Una ratxa negra que ja ascendeix a 57 partits, els quatre últims del curs passat i els 53 d’aquest, en el qual el caseller continua en blanc.

Fins a la temporada passada, una falta a l’àrea a favor del Barça era sinònim de perill. Leo va aconseguir 50 gols com aquests amb la samarreta blaugrana, una especialitat en la qual va brillar sobretot les seves últimes temporades, provocant que els tècnics rivals haguessin d’utilitzar l’enginy per intentar desactivar l’efectivitat del llançador argentí. Col·locant jugadors al costat dels pals o, per combatre els seus xuts sota la barrera, posant un futbolista ajagut a terra. Ara, malgrat que aquest costum es manté en tots els camps, el perill s’ha dissipat quan ho intenta el llançador culer de torn.

Memphis, Piqué, Alba, Alves, Dembélé...

Memphis, avalat pels gols que havia marcat a pilota aturada amb els Països Baixos i l’Olympique de Lió, havia començat la temporada sent l’encarregat de xutar les faltes. Però fins que es va lesionar no va aconseguir transformar-ne cap. En la seva absència, Piqué, Alba, Alves i Dembélé van provar fortuna, tot i que no van tenir èxit.

«Ho hem estat treballant en l’entrenament. És cert que no tenim un especialista clar, però sí molts jugadors que poden tirar molt bé les faltes; ho hem d’assajar», va dir Xavi al seu dia. El tècnic assenyalava que Pedri, Ferran Torres i Frenkie de Jong també els xuten molt bé als entrenaments, tot i que no s’hagin animat en partits oficials. «Messi no tirava faltes fins que Tito Vilanova li va dir, quan ja tenia 20 o 21 anys, que provés de fer-ho i després es va convertir en el millor llançador de faltes dels últims anys».

🙌 - Buen disparo de Depay y buena parada de Iñaki Peña. Barcelona 0-0 Galatasaray. pic.twitter.com/gN92w4pPQ1 — Sergio Nava (@sergionavaaaa) 10 de marzo de 2022

La mala sort va estar a punt de trencar-se contra el Galatasaray al Camp Nou, però Iñaki Peña, del planter blaugrana cedit l’equip turc, va repel·lir el xut de Memphis. La maledicció ja dura 42 partits de Lliga, a més de dos de Copa, un de Supercopa, sis de Champions i sis més d’Europa League. De cara a la temporada vinent, el Barça necessitarà, entre moltes altres coses, buscar un especialista que continuï la saga de grans llançadors de faltes, com Rivaldo (18 com a blaugrana), Ronaldinho (20), Koeman (26) i Messi (50).