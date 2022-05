L’Igualada Rigat ha fet oficial les baixes del porter Elagi Deitg i del jugador de pista Marc Palau de cara a la temporada vinent. S’afegeixen al capità, Ton Baliu, i també al golejador Àlex Cantero, en el procés que està duent a terme el conjunt arlequinat per renovar la plantilla, amb la confirmació de la continuïtat de la gran majoria de jugadors joves de l’equip.

L’osonenc Deitg ha estat tota una institució en els deu anys en què ha actuat entre els tres pals de la porteria igualadina. En la temporada que tot just s’acaba, ja ha cedit el lloc en diversos partits a qui ha de ser el seu relleu, Guillem Torrents. Pel que fa a Palau, ha acabat el curs amb 25 partits jugats a la lliga i amb 10 gols. Aquesta era la tercera temporada del reusenc a Les Comes, on va arribar procedent del Girona.