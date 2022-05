Destil·la aquesta final de París, més enllà de l’aroma bohèmia de Montmartre o el bulevard de Saint-Germain, certa presència geopolítica. Aterra el Reial Madrid en la seva ¡17a final! de Copa d’Europa per enfrontar-se a un Liverpool que barreja l’essència futbolística anglesa amb l’eficiència tàctica alemanya. No és casualitat que els últims tres títols de Champions fossin guanyats per tècnics germànics (Tuchel, Flick i Klopp). Així que aquest Madrid d’Ancelotti encapçala la resistència llatina davant el vigor econòmic de la Premier i el poder estratègic teutó. I ho fa amb un Carletto que suma a la intel·ligència emocional que va aprendre de Sacchi el pes de la samarreta més aristocràtica d’Europa: la del Madrid. Els blancs encadenen set finals guanyades seguides des que van caure el 1981 precisament davant el Liverpool amb gol d’Alan Kennedy. Des d’aleshores el Madrid no juga finals, les guanya.

El partit escenificarà a més un xoc d’estils amb propostes que trenquen qualsevol tòpic: El caos germànic desafiarà la calma llatina. El món al revés. L’ímpetu suïcida corre per compte de Klopp, amb el seu estil del Gegenpressing, davant la perícia estratègica d’Ancelotti. L’alemany mirarà de portar la final a un escenari descontrolat per rendibilitzar els errors del Madrid, mentre Carletto vol mastegar el partit amb la pilota als peus per diluir l’efervescència red amb intel·ligència en la medul·lar i eficiència en les àrees. «Volem fer el nostre partit. Si juguem al nostre som difícils de superar. Si fem això i juguem amb confiança, millor. Però el Madrid té molta confiança i la confiança és important en el futbol», advertia Kloop.

La confiança és el pilar infrangible d’aquest Madrid que mai llança la tovallola. Modric el retratava amb naturalitat: «Aquest dissabte dinaré i faré la migdiada, com sempre». I és que jugar finals, serà la seva cinquena de Champions o la sisena de Kroos, és rutina habitual en els blancs.

Valverde per Rodrygo

Valverde per RodrygoAncelotti apuntalarà la medul·lar madridista amb Valverde, deixant Rodrygo i Camavinga com a revulsius per a la segona part del partit. «El nostre equip té compromís col·lectiu, qualitat individual i jugadors que entren i marquen la diferència. El Liverpool plantejarà un partit intens i vertical. És el que volen plantejar ells. I l’altre, que volem nosaltres. Allà hi haurà i partit», aventura Carlo. Confia l’italià a no haver de remuntar, com davant el PSG, el Chelsea o el City. Però no seria un problema proposar una final a 120 minuts perquè Pintus té el grup greixat.

El Liverpool, per la seva banda, arriba amb un expedient excel·lent a París. Van inaugurar la temporada el 14 d’agost i des d’aleshores han jugat tots els partits possibles del calendari. És a dir, han arribat a totes les finals. 63 partits amb només tres derrotes (West Ham, Leicester i Inter). Totes per la mínima. Klopp disposarà de Fabinho i de Thiago, els homes que marquen al migcamp el ritme del «futbol heavy metal» que despleguen aquests reds.

A més del títol de Champions, també hi ha qüestions per dirimir a nivell particular. Mohamed Salah ja ha anunciat que vol treure’s l’espina de la derrota del 2018 a la final davant els blancs, en la qual el davanter del Liverpool va marxar lesionat a l’espatlla després de caure en un forcejament amb Sergio Ramos. L’egipci s’està jugant amb Benzema, i fins i tot amb el seu company Mané, la Pilota d’Or, el guanyador de la qual es farà públic a l’agost. Karim, que ja suma 44 gols i 15 assistències aquesta temporada, no ha perdut ni un segon a parlar-ne. I Mané està més pendent d’anunciar la seva marxa al Bayern en els dies posteriors a aquesta final.

Un altre aspecte que inquieta és la gespa de l’Stade de France, canviada aquesta mateixa setmana i que sembla que no estarà en les millors condicions. Una cosa que ha generat recel en un Klopp que sospita que això condicionarà el joc en un xoc que proposarà a tota brida. Ningú té tanta gana com aquest Liverpool ni té tanta confiança com aquest Madrid. Allò de París és molt més que un partit, fins i tot molt més que una final...