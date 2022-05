L'Spar Girona ha anunciat aquest divendres l'acord amb el qual ha arribat amb l'entrenador urgellenc Bernat Canut perquè aquest es converteixi en el màxim responsable de l'equip a partir de la propera temporada. Canut va anunciar fa uns dies que deixava el Cadí la Seu després de nou anys a les seves files, els cinc últims com a entrenador.

El director esportiu de l'Spar Girona, Pere Puig, ha declarat que "quan vam ser coneixedors que el Bernat no seguiria a la Seu, i després de la gran tasca que hi ha fet, vam pensar que seria un bon perfil per entrenar el nostre equip. Estem contents que hagi firmat, que vingui i tenim moltes ganes de treballar amb ell".

Et pot interessar: Esports Jordi Acero relleva Canut a la banqueta del Cadí la Seu

Per la seva banda, el president, Cayetano Pérez, es va mostrar satisfet d'aquesta arribada. "El Bernat és un entrenador jove amb una trajectòria molt bona a la Lliga Femenina i ganes de continuar creixent. És una persona que ens pot aportar molt a projecte de l'Uni i, sobretot, ajudar-nos amb l'objectiu que ens marquem cada any de fer una passa més en la nostra trajectòria".

Bernat Canut no arriba sol a l'Spar Girona, ja que també fa dies es va anunciar l'arribada a l'equip de la fins ara estrella del Cadí la Seu, la internacional navarresa Irati Etxarri.