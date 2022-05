La posada a punt de Rafael Nadal va per bon camí. El 13 vegades campió de Roland Garros ja està entre els 16 millors tennistes del torneig que la setmana vinent lluitaran pel títol. Aquest divendres ha aconseguit la seva 108 victòria a París i 301 a Grand Slams i ha destrossat el neerlandès Botic Van de Zandschulp per 6-3, 6-2 i 6-4.

Nadal ha superat la tercera ronda sense cedir ni un set i, si el seu peu aguanta, sembla preparat per a les batalles que l’esperen a partir d’ara, en la setmana decisiva del torneig. També es presenta sense cedir un set Novak Djokovic, actual campió, que a la mateixa hora es va desfer de l’eslovac Aliaz Bedene amb la mateixa contundència per 6-3, 6-3 i 6-2. Ara comença el més dur.

Gran superioritat

Nadal no va començar bé. Una doble falta en el primer punt en joc per després cedir el servei. Va ser un inici desencertat que va permetre a Van de Zandschulp mantenir la igualtat fins al 2-2. No hi va haver gaire més. Quant a Nadal va ajustar els seus cops, va agafar ritme i es va posar en mode màquina, el tennista neerlandès només guanyaria un joc més abans de cedir el primer set en 36 minuts. En aquell temps, Nadal no va tornar a perdre ni un punt més amb la seva sacada. Va guanyar quatre jocs en blanc i amb un 100% (13 de 13) de percentatge de primers sacada.

En el segon set Nadal va mantenir la superioritat sobre la pista Suzanne Lenglen, segona central de Roland Garros, sempre més lenta i reduïda de dimensions comparada a la Philippe Chatrier. En 39 minuts, cedint només 2 punts amb la seva sacada i va mantenir un percentatge del 86% en les primeres sacades (12 de 14).

Poc va canviar el panorama a la tercera mànega. Nadal es va avançar 4-0 i tot i que va cedir la seva sacada (4-2) va certificar la seva victòria amb la seva primera sacada. Nadal va mantenir la seva efectivitat en la tercera. Es va avançar 4-0, però va cedir la seva sacada (4-2) i va haver d’esforçar-se per tancar el partit davant un rival, que ja sense res a perdre, treia els seus millors cops. En 2 hores i 12 minuts certificava la seva victòria i llançava els braços al cel feliç, després de guanyar un jugador al qual tenia molt respecte.

«És un jugador perillós i podré saber a quin nivell estic realment», havia dit Nadal abans d’enfrontar-se per primera vegada a Van de Zandschulp (29 mundial) i un jugador que es va donar a conèixer quan el 2021 va arribar als quarts de final de l’Obert dels Estats Units des de la prèvia. Als 26 anys s’ha guanyat un lloc al ‘top 30’ i el seu millor resultat el va aconseguir la setmana passada quan va arribar a la final de Munic on va caure amb el jove fenomen danès Holger Rune.

Aquest diumenge, a vuitens de final, Nadal s’enfrontarà al canadenc Felix-Auger Aliassime, pupil del seu oncle Toni, que va guanyar al serbi Filip Krajinovic per 7-6 (3), 7-6 (2) i 7-5. Mentre que Djokovic ho farà davant l’argentí Diego Schwartzman que va derrotar el búlgar Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1 i 6-2.