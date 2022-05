La Salle prepara la seva final per tornar a Copa

Tota la comunitat de La Salle Manresa viu aquesta setmana esperançada amb un ascens. L’equip masculí de bàsquet ascendirà a Copa Catalunya si aconsegueix la victòria en el partit que jugarà demà al vespre, a la seva pista, contra el Minguella-Drivim de Badalona. És un duel a vida o mort. Qui assoleixi el triomf, es classificarà per a la final a quatre de la Primera Catalana, una condició que assegura matemàticament l’ascens a Copa. Qui perdi, haurà d’esperar moviments de despatxos i renúncies no assegurades per aconseguir l’objectiu.

Davant d’aquesta situació, per tant, l’afició es mobilitzarà en una bona hora. La Salle ha canviat el seu horari habitual dels partits i l’ha endarrerit fins a les 19.30 per donar temps a tothom qui vulgui assistir abans al partit entre el Baxi Manresa i el Reial Madrid, corresponent als quarts de final de la Lliga Endesa. Una tarda de bàsquet que poden aprofitar molts per omplir el pavelló i catapultar cap amunt l’equip de Toni Mañosas.

Dues maneres de jugar

El tècnic lassalià tindrà per al duel de demà les baixes segures de Joan Carceller i de Marc Noguera. Aquest ha recaigut de la seva lesió i, tot i que ha jugat alguns minuts en la segona fase del torneig, no arriba en condicions per al determinant partit d’aquest cap de setmana. També hi ha el dubte d’Albert Aguilera, que es va ressentir físicament en el partit de diumenge passat a Palamós, però Mañosas confia que pugui jugar, com la resta dels integrants del grup.

Respecte del partit, l’entrenador explica que «tot i que hem mostrat una trajectòria bastant similar, amb les mateixes victòries i derrotes a la primera i la segona fase, som bastant diferents en la manera de jugar. Nosaltres som un equip més dinàmic, que juguem amb possessions curtes i amb més intensitat. Ells fan un joc més elaborat i busquen bones situacions per als seus interiors. Qui aconsegueixi imposar el seu ritme tindrà molt de guanyat».

Per a Mañosas, la gestió de les emocions amb un partit on s’espera un ambient tan important «serà important. Haurem de controlar una mica la precipitació, malgrat que a nosaltres no ens va malament jugar d’una manera ràpida ja que intentem que hi hagi moltes possessions. Hem estat l’equip més anotador per aquest motiu, perquè busquem atacar moltes vegades».

Ambiciosos durant l’any

Si fem una repassada a la temporada de La Salle S. Gol, nom del seu patrocinador, veiem que va ser segon del seu grup amb 17 victòries i 5 derrotes, només superat pel Nou Bàsquet Olesa. Preguntat sobre si l’ascens era un objectiu a l’inici de la temporada, Mañosas recorda que «vam poder compaginar una plantilla atractiva, amb gent de la casa i també fitxatges de nivell. Potser l’ascens no era un objectiu a l’inici, però som ambiciosos i la idea era ser competitius durant tota la temporada».

Així, l’equip va entrar a la segona fase, que va iniciar amb tres victòries seguides, la tercera de les quals contra el rival de demà, el Minguella, per un sol punt (58-59), en un final de partit molt ajustat que li va donar una victòria que ara pot ser decisiva. Per això, i tot i haver caigut en l’últim enfrontament a casa, contra el Samà Vilanova, Mañosas explica que «hi ha un gran ambient a l’equip i també a l’entorn. A la Salle tothom està bolcat per a aquest partit» amb la intenció de poder viure una gran festa en acabat.