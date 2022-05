Sallent recupera una Nit com les d’abans

Sallent va recuperar el temps perdut i va viure una Nit de l’Esportista com les d’abans de la pandèmia. En un acte que va tenir més de mil espectadors i 500 comensals, presentat pel periodista Arcadi Alibés i la presidenta de la Penya Barcelonista, Cristina Fàbregas, els corredors de muntanya Lluís Ruiz, de Cabrianes, i Rosa Navarro, aquesta tant en sènior, com veterana, es van endur el premi als millors esportistes dels darrers anys.

De la resta de guardons destacats hi havia el de la millor entitat, destinat a Faes pel seu 50è aniversari. També hi va haver els següents: Laia Garcia, nedadora del CN Sallent (millor infantil); Germán Garcia, caminador, atleta i ciclista (menció especial); Mariona Vidal, futbolista del CF Igualada (millor promesa); Pau Alsina, pilot de motos (millor júnior masculí); Gemma Romera, nedadora del CN Sallent (millor júnior femení); Eva Inmaculada Fabregat (premi a la superació) i Víctor Villaran, tirador (millor veterà masculí). També hi va haver premis honorífics per a tres futbolistes, Joan Garcia (RCD Espanyol) i Aitor Ruibal i Edgar González (Betis) per la seva trajectòria a Primera Divisió.

Distincions col·lectives

A part de les distincions individuals, també n’hi va haver a les diferents entitats. Al Club Tennis Taula Sallent per l’ascens de l’equip de Primera Provincial i la promoció del de Tercera Estatal; al Club Petanca Cornet, per l’ascens a Quarta; a l’Associació Sallentina Cultura Física (ASCF) pels èxits en natació, waterpolo, karate, hip-hop i fit-dance; al Split Gym Sallent en totes les categories; també a l’Atlètic Esportiu Sallent (AE Sallent), en concret al preinfantil femení i infantil masculí de bàsquet, a l’aleví de futbol sala per la seva Supecopa i per als convocats per Catalunya i a Ramon Monell i Antonio García, i a la secció de cros i duatló.

També hi va haver guardons per al Centre d’Esports Sallent, en concret per als equips aleví i benjamí A, campions de Tercera Divisió, i a l’infantil, actualment líder de Segona Divisió i a prop de l’ascens a Primera.

Premi per al Club de Futbol Estació, que la primavera del 2020 va pujar a Tercera Catalana en l’any del seu debut. Finalment, també hi va haver un reconeixement per a Asprodis i per al Club de Petanca Sallent, en concret per a Antonio González Sáez, que ens ha deixat darrerament, per la seva tasca i dedicació. En total van ser 240 els esportites i equips guadonats, en una nit amb actuacions del grup de fit-dance de l’ASCF, els de hip-hop ASCF Sweet i Madafoquers i el grup de hip-hop de l’Escola de Dansa Julieta Soler La Colla, campions nacionals de danses urbanes 2021.