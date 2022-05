Al Barça només li falta un títol per firmar el ‘triplet’ nacional. Després d’alçar-se amb la Supercopa i la Primera Iberdrola, aquest diumenge (a les 11:30 h) intentaran conquerir també la Copa de la Reina davant l’Sporting de Huelva. Les blaugrana són l’equip que més vegades han guanyat aquest títol i pretenen ampliar la distància aixecant la novena davant un club que ja ha fet història arribant a aquesta final.

«Ens hem refet de la Champions i tenim moltes ganes», va afirmar Alexia Putellas. «Hem arribat a totes les finals aquesta temporada i volem aixecar la Copa», va afegir. L’equip ha firmat una temporada gairebé perfecta i ja està preparat per afrontar l’últim repte d’aquesta campanya.

El Barça ha guanyat quatre de les últimes cinc copes. I a Alcorcón tindran l’oportunitat de continuar fent història. L’única novetat a la banqueta és la baixa de Jenni Hermoso, que s’afegeix a les de llarga durada de Cata Coll, Bruna Vilamala i Jana Fernández. Després de perdre la Champions, perdre la Copa no és una opció: «Hem d’oferir la nostra millor versió, però és l’obligació per a un club com el Barcelona. Volem alegrar els aficionats», va explicar Giráldez.

Història per a l’Sporting de Huelva

La final confronta dos estils i dues realitats anteposades que conviuen en primera. Per al conjunt andalús, la copa és un premi a 16 temporades de lluita en un context bastant més complicat que el dels ‘grans’ de la competició.

L’equip que lidera Antonio Toledo és la millor representació de la humilitat, i amb un pressupost baix, es manté en una Primera Iberdrola en què cada temporada és més difícil sobreviure. «Nosaltres ja hem guanyat la nostra Copa de la Reina sent aquí», va explicar l’entrenador de l’Sporting. «El 2015, la final va ser una sorpresa i aquesta la seria encara més. El futbol femení ha evolucionat molt i de vegades em pregunto com ho hem fet», va finalitzar.

Van ascendir el 2006 i malgrat lluitar per la permanència en múltiples temporades han tornat a fer història. Arriben a una nova final superant equips com l’Atlètic de Madrid o UDG Tenerife. «Per a nosaltres arribar fins aquí és un somni. Ho hem aconseguit», va sentenciar Sandra Castelló. I aquest equip ja ha demostrat ser capaç de superar el conjunt blaugrana. «Seria un somni repetir l’experiència de guanyar perquè són coses que es repeteixen molt poc», va concloure la capitana de l’Sporting de Huelva.