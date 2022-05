La temporada 2022-23 un equip bagenc militarà a Primera Catalana. Aquesta tarda, el resultat del partit que enfrontarà el FC Joanenc i la Pirinaica al Municipal de Sant Joan (17 hores) en determinarà la identitat. Els amfitrions (45 punts) necessiten imposar-se al seu oponent (48) per segellar l’ascens de categoria. El partit de la primera volta entre manresans i santjoanencs va registrar taules (2 a 2). Per als visitants, tant l’empat com la victòria comportarien assolir la fita històrica de pujar a Primera Catalana. El matx serà retransmès en directe per la FCF.TV.

El tècnic del FC Joanenc, Marc Viladrich, va assenyalar que per sotmetre el FC Pirinaica és fonamental «igualar la seva intensitat, agressivitat i capacitat competitiva. Així, podrem imposar el nostre estil de joc i generar perill a partir de la possessió». «Els hem d’obligar a defensar-se, fer-los sentir incòmodes», va reblar. L’equip santjoanenc encara el decisiu partit amb la incògnita de la recuperació completa de Lluís Clop, Arnau Estruch i David Skowron. Per la seva part, Eladi Gallego, entrenador del FC Pirinaica, afronta el duel amb les baixes de Xavi Martos, José M. Zájara i Cristian Anitua i el dubte sobre la disponibilitat de Jordi Prat i Felipe Guerrero. Gallego ratifica que «el que han fet aquest curs els jugadors de la Pirinaica té molt mèrit. Ara, intentarem aconseguir un èxit sense precedents gaudint al màxim del procés». El tècnic considera que «assolirà l’objectiu l’equip que gestioni millor les emocions».