La Pirinaica és nou equip de Primera Catalana després de vèncer el Joanenc (0-1) en un partit que ha sigut clau per definir quin dels dos equips bagencs aconseguia l'ascens. Els manresans han anat de menys a més en un inici de partit on els locals han controlat el ritme del joc, la possessió de la pilota i han gaudit ben aviat de la primera oportunitat per avançar-se en el marcador. Però amb el pas dels minuts la Pirinaica ha sabut adaptar-se al plantejament del rival i s'ha començat a fer més forta, obtenint ràpidament el 0-1 en el llançament d'una falta lateral que Rodríguez ha rematat al fons de la porteria defensada per Baquero. Tot i que el Joanenc ha buscat la remuntada en tot moment els visitants estaven molt segurs amb un bloc baix que dificultava molt la circulació de pilota dels santjoanencs, concloent la primera meitat sense gaires ocasions de gol.

En el segon temps un Joanenc que no podia especular amb el resultat i havia de fer com mínim dos gols per assolir la segona posició que donava accés a l'ascens va anar amb tot a l'atac. En un inici trepidant els locals combinaven amb facilitat per generar les primeres ocasions de la segona meitat, però la Pirinaica també se sentia molt còmode sortint al contracop amb passades a l'esquena de la defensa local. El conjunt manresà va tenir fins a tres aproximacions perilloses que podrien haver sentenciat abans el partit, mentre un Joanenc sense idees en la part ofensiva penjava pilotes a l'àrea a la desesperada. D'aquesta forma la Piri posa punt final a una gran temporada de la millor forma possible.