El Pavelló Esportiu Municipal de Martorell acollirà aquesta tarda (18 hores) el partit d’anada de la segona eliminatòria de les fases d’ascens a Segona Divisió que enfrontarà el Sala 5 Martorell i el Deporcyl Guardo FS (Palència). La golejada que els jugadors de Víctor González van infligir, dissabte passat, a l’Industrias Santa Coloma B (5 a 1) va propiciar la classificació dels martorellencs per a aquesta segona ronda, que ja es juga a doble partit. El conjunt d’aquesta població de 5.786 habitants situada al nord-oest de la província de Palència es va proclamar campió del grup 1r de Segona Divisió B amb 67 punts (21 victòries, 4 empats i 5 derrotes). Els jugadors de Jandro Álvarez tampoc no van tenir dificultats per eliminar el gallec O Esteo FS (9 a 4) en la primera eliminatòria. Es preveu superar la xifra de 850 espectadors del partit contra els de Santa Coloma.