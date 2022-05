Vuit dies després de patir un daltabaix emocional a Torí, en perdre la final de la Lliga de Campions, el Barça s’ha regalat aquest matí un fi de temporada immillorable en conquerir la Copa de la Reina a la final disputada a Alcorcón. El conjunt blaugrana ha rematat una campanya perfecta a nivell estatal, ja que s’ha adjudicat la Copa de la mateixa manera que va obtenir la Supercopa al gener i la Lliga a mitjans de març: guanyant tots els partits. En la fotografia de les campiones hi va ser un cop més la defensa de Sant Esteve Sesrovires Jana Fernández, lesionada des del febrer.

Tot i el 6-1 final, el partit no s’ha començat a decantar fins a la meitat del segon temps. El Barça s’ha avançat amb dues dianes de Torrejón i Mapi León, però un gol de bella factura de Castelló ha situat el 2-1 al minut 62. Malgrat la diferència de nivell entre els dos equips, en aquest moment la final ha entrat en una nova dimensió. Les catalanes, però, han rematat la feina amb quatre dianes més en el tram final del matx i han imposat la seva llei.

Un gol en pròpia porteria ha començat a desencallar la final al minut 24 després d’un inici de domini del Barça, amb poques ocasions clares i un ensurt monumental a la porteria de Sandra Paños. Jonathan Giráldez ha repetit amb Engen al migcentre, ha mantingut Martens i Mariona i, davant la lesió de Jenni Hermoso, ha situat Pina al 9 en comptes d’Oshoala.

Les blaugrana han sortit a tenir la pilota davant un equip històric i modest, que el 2015 es va adjudicar la Copa de la Reina i enguany ha eliminat l’Atlètic de Madrid, el Madrid CFF i el Granadilla abans d’arribar a la final. Un cop de cap de Pina forçat i una centrada de la jugadora de Montcada que ha anat fora han precedit el primer xut entre pals del Barça, obra d’Alèxia al minut 12, que Dolan ha aturat.

La portera nordamericana també ha tret una centrada de Mariona que s’anava enverinant, i al quart d’hora de joc Aitana ha tingut una oportunitat immillorable per avançar el Barça, però la de Sant Pere de Ribes ha estat lenta davant Dolan i Ojeda ha arribat a temps per enviar la pilota a córner.

L’hegemonia del Barça sobre el partit era abassegadora, i Pina, de cap, ha tingut una altra ocasió al 18. Immediatament després, però, l’afició culé ha emmudit: Kanteh ha progressat per l’esquerra i la seva centrada l’ha rematat Anita Marcos, la golejadora de les andaluses. Paños s’ha estirat infructuosament, però les blaugrana han tingut sort per partida doble perquè l’esfèrica ha topat amb el pal i, el rebot, no l’ha tocat bé Keane, sola i amb tot a favor per marcar. Una vaselina de Kanteh instants després ha demostrat que el Sporting Huelva no estava disposat a assumir el paper de víctima sense plantar cara.

Tota la sort que ha tingut a la seva porteria també l’ha gaudit el Barça al seu favor al minut 24 a l’àrea rival. Un cop de cap de Torrejon ha enviat la pilota al pal i Dolan ha aconseguit evitar que entrés a la porteria, però Fisher, impetuosa, i amb ganes d’enviar la bola ben lluny, ha evitat que la seva portera pogués controlar-la i l’esfèrica ha entrat.

El 2-0 només ha trigat set minuts més: una centrada de Martens l’ha rematat Mapi León -escollida MVP del matx- al fons de la porteria andalusa. Dos xuts de Rolfo i Martens que ha aturat Dolan han segellat un primer temps que ha tingut el desafortunat epíleg d’una lesió d’Edgren que li ha impedit tornar al camp després del pas pels vestidors.

Ensurt i golejada

Paños ha intervingut poc, però en el 47 ha hagut d’aturar una centrada de Kanteh. L’Sporting Huelva, que ja havia avisat al primer temps, no estava disposat a veure-les venir sense intervenir en el partit i, després d’una ocasió clara d’Alèxia que ha avortat Dolan, ha retallar la diferència que tenia en el marcador.

Costa ha centrat una falta a l’àrea, però ni Mariona ni Engen han refusat amb prou contundència i la pilota ha anat a parar als peus de Castelló, que ha executat un xut amb rosca al pal llarg que s’ha convertit en l’inesperat 2-1.

En aquell moment, Giráldez ja havia fet tres canvis, donant pas a Patri, Leila i una Crnogorjevic que ha tranquil·litzat equip i afició. Després d’una bona ocasió en que ha enviat la pilota alta en un xut des de dins de l’àrea petita, la neerlandesa ha servit un córner que la suïssa ha convertit, de cap, en el 3-1. Amb Pereira al camp i com a lateral, un rol insòlit per a la barcelonina, Crnogorjevic ha avançat la seva posició i ha estat decisiva per donar el darrer tomb a la final.

En els deu darrers minuts del temps reglamentari, Pina, caçant un refús de la defensa i rematant sense deixar que la pilota toqués a terra, Martens, enviant amb el cap a gol una centrada de Pereira, i Alèxia, el gran nom propi de la temporada, regatejant dins l’àrea després de rebre de Pina i creuant l’esfèrica, han sentenciat definitivament un partit que confirma el Barça com el millor equip estatal del moment i un dels grans del continent.

En una final disputada en un camp petit i a una hora indecent, amb molta calor, el Barça ha posat el forrellat a una temporada sensacional que deixa imatges inesborrables com els dos récords mundials d’assistència a un partit femení assolits al Camp Nou en els quarts i les semifinals de la Champions, i el viatge de 14.000 culés a la final de Torí. En el balanç del curs també hi figura amb lletres majúscules el comiat de Melanie Serrano, 18 temporades al club, i a qui Alèxia va cedir l’honor d’aixecar ahir la Copa davant les seves companyes per celebrar la consecució de la Copa de la Reina.