El CN Manresa va quedar eliminat de la Copa Federació després de perdre a la piscina del CN Granollers B per 11-8, en un partit dels quarts de final del grup d’equips que pugnen per assolir la novena posició final de la competició. Els bagencs van lluitar fins al final en un partit molt entretingut i emocionant, amb intercanvi de gols i en el qual els del Vallès van portar sempre la davantera.

Serra va inaugurar el marcador i el Manresa va disposar d’un penal per situar-se amb dos gols de marge, però no va aprofitar l’ocasió i els locals van remuntar (2-1 al final del primer quart). Un gol de Pelegrín en superioritat va posar de nou l’empat en el marcador. Però, aleshores, el Granollers va fer tres gols i va situar el 5-2 al descans. Un primer avantatge notable que, malgrat tot, encara no decidia la sort final del matx.

A la represa, els manresans van fer la goma i es van anar apropant i allunyant del Granollers, fent augmentar la temperatura emocional del partit. Els tres gols de Noguera, sumats als de Puerta i Pelegrín, van donar emoció al matx amb un Manresa que no volia donar el seu braç a tòrcer.

El partit va entrar al darrer període amb 9-7 i tot per decidir. Un gol de Vilarasau va estrènyer el marge (9-8). A partir d’aquí, però, i després d’un temps mort de Peirón, una exclusió de Noguera va fer minvar les possibilitats dels visitants per donar un tomb al matx i el resultat es va eixamplar fins l’11-8 final. Els manresans van cedir després de plantar cara i van quedar fora de la Copa Federació masculina.