El Reial Madrid va proclamar-se ahir campió de la Champions, després d’imposar-se al Liverpool (0-1) gràcies a un solitari gol de Vinicius en la segona part. La final va estar marcada pels problemes de seguretat que hi va haver per accedir a l’estadi Saint-Deniz, obligant a retardar l’inici del duel. En conseqüència, els de Carlo Ancelotti van aconseguir la catorzena.

El porter Courtois va ser un dels grans protagonistes de la primera part -també ho seria de la segona- amb aturades de mèrit per impedir que el Liverpool obrís la llauna. Els reds van provar sort amb nou rematades entre els tres pals. Mentre que el conjunt blanc no acabava de trobar la tecla amb nombroses pèrdues. Se’ls feia molt difícil superar la rereguarda dels de Klopp, tot i que a mesura que corria el cronòmetre aconseguien sortir des del darrere. En la primera que van tenir, Benzema va aconseguir batre Alisson però l’àrbitre, després de la revisió del VAR, va anul·lar el seu gol per fora de joc tot. D’aquesta manera, es va arribar a la mitja part amb l’empat al marcador.

A la represa, el Madrid va aconseguir veure porteria. Vinicius va marcar al minut 59 després de rebre una centrada de Valverde amb la porteria buida. A partir d’aquí, el Liverpool va haver d’arriscar per forçar l’empat però Courtois va mostrar-se imbatible. El porter va ser decisiu per negar-li en tres ocasions clares el gol a Salah. L’egipci no sabia que més fer per superar Courtois, que ho aturava absolutament tot. A més a més, el conjunt blanc va fer un pas enrere per protegir la seva àrea dels atacs dels de Klopp. La gran efectivitat del Madrid va ser decisiva.