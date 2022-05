Puny tancat. Braços al cel. Un cop més. Rafael Nadal va aconseguir l’impossible a Roland Garros després de 4 hores i 21 minuts, després d’una batalla de cinc sets. El campió gairebé invencible a París va sumar la victòria 109 per continuar viu en la lluita pel títol després d’imposar-se al canadenc Felix Auger-Aliassime per 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 i 6-3. Ara en quarts l’espera Novak Djokovic.

No havia començat bé el primer set. Auger-Aliassime no tenia el consell de Toni Nadal, assegut a la llotja presidencial, convidat per l’extennista Gilles Moretton, president de la federació francesa, però el canadenc sabia què havia de fer a la pista contra Nadal.

Auger-Aliassime va aguantar el pols des del fons de la pista, sòlid amb els seus cops, agressiu amb el seu poderós servei i va buscar el ‘break’ com un valent. Ho va aconseguir dues vegades (3-1 i 5-1) i ja no va deixar escapar la primera mànega.

Intranquil i fred

Nadal estava intranquil, sense energia, tenia massa errors (11) i la seva sacada tampoc l’ajudava (50%), un dia ennuvolat, amb ambient fred (16 graus), sobre una pista lenta i humida que no és la millor per moure la bola com li agrada.

En la segona mànega Nadal va serrar les dents, va atacar més i va cometre menys errors. Així va aconseguir fer-li ‘break’ al canadenc (5-3). La pel·lícula havia canviat i el públic ho celebrava animant Nadal. Sortia tímidament el sol i el 13 vegades campió ho aprofitava per apuntar-se la segona mànega i la tercera amb rotunditat, cedint només dos jocs.

El Rolex de la central marcava 2 hores i 35 minuts. Alarma per al malmès peu de Nadal. La cara de preocupació de Nadal i la seva llotja no anunciava bones notícies. Tampoc el marcador. Auger-Aliassime s’avançava 4-1 i 5-2 per forçar el cinquè set. Però Nadal no estava disposat a tirar la tovallola. 13 títols i 108 victòries mereixien un respecte. Es va defensar. Va perseguir cada bola. Va creure fins a l’últim moment per buscar el ‘break’ salvador. Va arribar amb un ‘passing shot’ i una contra deixada per aconseguir-ho. Va cridar embogit i va encendre les grades dels aficionats que, pel fred, es protegien fins i tot amb mantes. Després de 4 hores i 20 minuts sumava la victòria 109 i continuava viu per afrontar el gran desafiament. L’esperada batalla contra Novak Djokovic.

El número 1, sense problemes

El número 1 i actual campió va poder veure des de l’hotel la nova proesa de Nadal. En 2 hores i 15 minuts es va desfer de Diego Schwartman, el primer rival perillós que es trobava en el camí a Roland Garros. Es va imposar per 6-1, 6-3 i 6-3. Una victòria més en tres sets, la quarta seguida. Contundent i gairebé sense problemes. Només en el segon set el tennista argentí li va donar un ensurt quan li va fer un ‘break, el segon del torneig, per avançar-se 3-0.

Schwartzman no li va fer ni pessigolles. «Estic content del meu joc. He guanyat bé un especialista de terra, però queda molt per fer», li deia amb precaució a Fabrice Santoro quan, a la pista, li va preguntar per les seves opcions de defensar el títol i sumar el 21è Grand Slam. Conscient.

A partir d’aquest dimarts començarà el torneig de veritat, la gran batalla per la conquesta de París. Djokovic es veu preparat per al repte. Les seves sensacions són bones per enfrontar-se a un tal Nadal. Paraules majors per a un rival que l’ha guanyat 7 vegades de 9 enfrontaments a Roland Garros i 19 de 27 sobre terra.

«El partit amb Nadal és molt esperat des del sorteig. Me n’alegro de no haver estat massa temps a la pista avui. Jugar contra el Rafa a Roland Garros és sempre una batalla física, juntament amb totes les altres coses. És un gran desafiament. Probablement, el més gran que puguis tenir aquí a París», valorava Djokovic.

Zapata s’acomiada feliç

No va poder continuar el seu somni Bernabé Zapata que va caure contra Alexander Zverev per 7-6 (11), 7-5 i 6-3, però el tennista valencià (131è mundial), li va plantar cara a l’alemany (3) i se’n va anar satisfet de Roland Garros.

En el primer set, Zapata va remuntar un 4-1 en contra per forçar el ‘tie-break’, i va disposar de tres punts de set, abans de cedir-lo per 13-11. No es va enfonsar. En el segon va mantenir el pols amb pilotejos intensos fins que Zverev va poder fer-li el ‘break’ (7-5).

Les forces ja no eren les mateixes. Zapata venia de la fase prèvia, amb sis partits i l’últim guanyat al límit dels cinc sets John Isner. El dipòsit estava en reserva i Zverev ho va aprofitar per guanyar el pas als quarts de final, en què l’espera un rival molt més en forma, un tal Carlos Alcaraz, si el murcià supera Karen Khatxanov en la jornada nocturna d’aquest diumenge a la Philippe Chatrier.