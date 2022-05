El Berga va posar punt final a una temporada plena d’alts i baixos, encara que ho va fer de la millor manera possible, amb una victòria contra el Sallent davant de la seva afició per finalitzar la competició amb bona boca. D’altra banda, un Sallent que ja és equip de Tercera Catalana des de fa unes jornades enrere, disputava l’últim partit de la temporada sense res en joc. El partit va començar amb un ritme força lent, els locals tractaven de dominar la possessió i fer mal als seus rivals amb incorporacions des de les bandes al centre. El berguedà Noguera, que va ser el millor jugador del partit en anotar un doblet, avisava Rovira en la primera aproximació perillosa del Berga. Minuts més tard estrenava el marcador amb un potent tir que entrava ajustat el pal per donar l’avantatge als locals abans del descans. A la represa, el Sallent es va mostrar més enèrgic, va protagonitzar un parell de jugades de perill sobre la porteria de Peralta, però la defensa local va poder rebutjar amb èxit totes les aproximacions dels visitants. De nou Noguera sentenciava el partit a l’equador del segon temps en una jugada individual on superava dos defensors sallentins. Ja amb el 2 a 0, la intensitat del duel va disminuir, i es va arribar al final del partit que donava per acabada l’actual temporada.