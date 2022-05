La primera gran final del Roland Garros 2022, el partit de quarts entre Novak Djokovic i Rafael Nadal ha esvalotat els despatxos de l’organització del torneig abans de confirmar que el partit es jugarà en l’última jornada nocturna aquest dimecres. Nadal ja va mostrar el seu desacord en haver de tornar a jugar un partit de nit i Carlos Alcaraz va comentar davant la possibilitat que tornés a fer-ho per tercera vegada, en el seu quarts de final davant Alexander Zverev, que li semblaria «injust».

El 13 vegades campió de Roland Garros no vol jugar en unes condicions que no afavoreixen en absolut el seu joc i que, a més, seran un inconvenient més per al seu complicat moment físic i el seu malmès peu. «Conec Roland Garros de dia, així he jugat el torneig gairebé sempre. No m’agradaria disputar l’últim partit de nit», va recalcar per avisar i pressionar l’organització. Djokovic tampoc era gaire partidari de jugar de nit, almenys públicament. Però el tennista serbi sap que si juga sota els focus de la Philippe Chatrier les seves opcions també seran millors davant Nadal.

Als desitjos dels jugadors de no jugar en unes condicions de la pista i climatològiques, el partit d’Alcaraz contra Khatxànov es va disputar a una temperatura de 10 graus centígrads, s’hi va afegir la batalla per la retransmissió de les televisions per oferir el Djokovic-Nadal. Els drets en exclusiva de la jornada nocturna de Roland Garros els té Prime Video, que paga 15 milions d’euros. La cadena d’Amazon televisió ja tenia preparat un anunci de cara al partit tot i que encara no l’ha ofert. L’NBC, que té els drets per als Estats Units de Roland Garros, també preferia que el partit, pel decalatge de l’horari, es disputés de nit.

Per la seva banda France TV, que té els drets de retransmissió del torneig per al país i l’ofereix en obert a les seves cadenes, argumentava per aconseguir que el partit entre Nadal i Djokovic fos programat en la jornada diürna d’aquest dimecres el desig d’oferir a l’audiència francesa els millors partits del torneig. Les audiències de fins a 3,5 milions d’espectadors en alguns dels partits d’aquesta edició eren l’argument que defensava la televisió pública, que jugava amb la visibilitat que això, també, suposa per als patrocinadors de Roland Garros.

Al final serà el torneig el que prengui la decisió. Possiblement la més important que prengui Amelie Mauresmo, l’exjugadora i directora del torneig des d’aquest any que, aquest dimarts tenia prevista una trobada amb la premsa, que ha sigut suspesa fins a aquest dimecres.