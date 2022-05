Més de mig miler d’atletes van prendre part dissabte passat en el Campionat de Catalunya de categoria sub-18 a l’Estadi del Congost, una competició que va ser propícia als interessos de l’amfitrió Avinent Manresa. El club bagenc va obtenir set medalles, cinc de les quals d’or gràcies a David Pérez, amb un doblet, Martí Serra, Adrià Sedano i Irene Mateo. Per la seva part, en el Petromiralles-CA Igualada Aleix Camats va ser campió i va liderar un grup que va conquerir sis podis més.

El Club Atlètic Manresa va acollir un cop més l’organització d’un campionat important en una jornada en la qual va triomfar esportivament, ja que va acabar primer en la puntuació conjunta de les proves masculines i femenines, ja que a les set medalles hi va sumar 9 places de finalista. En aquesta classificació, el CAI va ser segon.

El principal protagonisme a les files locals se’l va endur David Pérez, que va aconseguir un doblet en les proves de tanques. El jove de l’Avinent va guanyar l’or en els 110 m amb 14.17, davant de Sergio Vargas (Cornellà), amb 15.03, i Lander Teixeira (Andorra), amb 15.32. A la volta a la pista, Pérez va fer 54.00 i es va imposar amb molta claredat a Max Cassidy (Lleida), 57.49, i Marc Fernández (Lleida), 57.72. Jan Pol Catot (Avinent) va entrar quart (57.93).

La prova de martell també va ser territori privat de l’Avinent, ja que Irene Mateo i Adrián Sedano van vèncer amb 53.70 i 63.13, respectivament. En la prova femenina, van completar el podi Carla Serral (Castellar), amb 50.54, i Georgina Alabart (El Vendrell), amb 47.12. Sedano no va tenir rival, ja que va treure més de deu metres a Jordi Pizarro (52.77) i quinze a Dani Pizarro (47.30), ambdós d’El Vendrell. Quart va quedar Ferran Sagrera (CAI), amb 44.87.

El cinquè títol de l’Avinent el va signar Martí Serra en perxa, amb un millor salt de 4,85 (marca personal). Adrià Ripollés (Montsià) es va endur la plata franquejant 35 cm menys (4.50) i Eloi Gràcia (Barça) va ser tercer amb 4.40, la mateixa alçada que va valer el quart lloc a Ian Alves (CAI). Miquel Gracia va acabar segon en els 3.000 m (9.05.43), avançat per Oriol Jové (Xafatolls), amb un temps de 9.03.60. El bronze va ser per a Adrián Macías (Rubí), amb un registre de 9.23.08. Per la seva part, Ixent Palomero va ser segon en pes, amb 13.41: l’or se’l va endur Ismael Romero (Cornellà), amb 14.32, i el bronze, Albert Gil, del Petromiralles-CAI, amb 12.77.

La millor actuació del conjunt igualadí la va protagonitzar Aleix Camats, que va obtenir el triomf en una prova de disc molt rendible per als interessos del club anoienc. Un millor llançament de 53.03 va donar l’or a Camats davant del seu company d’equip Albert Gil (45.77), mentre que Daniel Montes (Pratenc) va ser tercer amb 42.70. Albert Gil va ser un dels atletes destacats del campionat en sumar dues medalles.

En el sector dels llançaments, un altre atleta igualadí, Guim Morcillo, es va penjar la medalla de plata, amb un tir de 49.57, darrere tan sols de Hailu Estrampes (Ascó), amb 59.17, i davant d’Aaron Ramírez (Montornès), també amb 49.57.

Núria Moix també va ser una de les atletes més destacades, amb dos podis. L’atleta del CAI va fer segona en pes, amb 12.87, superada per Daniela Fernández (València), amb 13.83, i avançant Íngrid Valcárcel (Granollers), 12.20. Precisament, aquesta llançadora del club vallesà va vèncer en javelina, amb 38.41, prova en la qual Ainhoa Pinilla (Pratenc) va ser segona (35.60) i Moix tercera, amb 32.79.