El Barça vol Lewandowski. Lewandowski vol deixar Munic per anar-se’n a Barcelona. Només falten dos elements per a l’equació: que el Bayern el deixi marxar i que el Barça trobi marge salarial per inscriure’l.

El golejador està complint la seva part del guió. «La meva etapa al Bayern ha acabat», ha sentenciat aquest dilluns el davanter, després de vuit anys a Munic. «Espero que no em retinguin només perquè amb el contracte en mà poden fer-ho. No veig cap possibilitat de seguir en aquest club». Ara falta que el club blaugrana compleixi la seva part, activant les famoses palanques econòmiques: aquest dimarts la junta directiva es reunirà a la Jonquera per debatre algunes de les vies per revertir la situació d’estrangulació financera. A més de valorar si s’acaba empassant l’acord de CVC, altres formes per guanyar marge de ‘fair play’ financer serien cedir fins a un 49% de Barça Store (marxandatge blaugrana) i Barça Studios (antic BarçaTV). A més de fer espai per al davanter polonès, el Barça també necessita revertir el seu límit salarial negatiu (-144) per poder inscriure els ja lligats Kessié i Christensen, a més d’escometre les arribades de dos laterals (amb els espanyols del Chelsea Azpilicueta i Marcos Alonso en la ‘pole’), un migcampista que doni aire a Busquets i un central més (amb Koundé i Koulibaly com els preferits).