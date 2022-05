El CE Manresa, que ja feia dies que sabia que baixaria de categoria, va acabar el curs amb una altra derrota, en aquesta ocasió amb un company de viatge cap al pis inferior, el Llagostera Costa Brava. Els gironins també sabien que baixaven, però van aprofitar el duel per endur-se una victòria que els fa perdre l’estatus del qual han gaudit en els últims mesos amb un gust de boca millor.

Els manresans, que baixen just un any després d’haver aconseguir l’ascens, van veure com el seu rival s’avançava aviat en el marcador, amb una rematada d’Eduard Tapias davant de la qual no va poder fer res el porter Vázquez. Aquest seria rellevat al descans per Madou Diakité, l’habitual suplent de Pulido en el primer equip, però el jove porter no va poder fer res per evitar el segon gol, aconseguit per Jan Tiñena quan faltaven vint minuts per al final del partit. Malgrat que el conjunt d’Eduard Berrocal ho va intentar, va rebre el tercer gol, anotat al final per Josep Rodrigo.