Que, salvant el bon resultat obtingut en el GP de Mònaco, la segona temporada de Fernando Alonso al volant de l’Alpine A522 dista molt del que el pilot asturià havia somiat, i que el que semblava una relació de llarga durada amb la casa francesa comença a tenyir-se de negres núvols, és una cosa que en les últimes setmanes comença a generar especulacions sobre quin pot ser el destí del bicampió mundial per al 2023.

Alonso manté la idea de seguir un parell d’anys més a la Fórmula 1, tal com va confirmar en una entrevista a EL PERIÓDICO en el GP d’Espanya passat que es va celebrar al circuit de Montmeló. De moment em trobo bé, físicament i mentalment em sento fresc per seguir a la Fórmula 1 uns quants anys més. No sé si serà abans de l’estiu o fins i tot després, però espero tenir notícies aviat», va confirmar.

La qüestió és saber quin cotxe pilotarà, ja que el mateix pilot va sembrar dubtes de si seria a Alpine, després del que semblava una renovació imminent que s’ha congelat aquestes últimes setmanes. I fins i tot el mateix Luca de Meo, CEO de l’escuderia francesa, va deixar la porta oberta a una sortida del pilot asturià després d’arribar al novè lloc en el GP d’Espanya. «Hem de buscar una solució per a tothom», va declarar l’empresari italià, que va destacar la importància d’Esteban Ocon i Oscar Piastri, pilots principal i reserva de l’escuderia, respectivament. No obstant, cal destacar que De Meo també ha lloat la «increïble tasca» que està fent Alonso.

¿Quines opcions té Alonso?

Més enllà dels dubtes sorgits aquestes últimes setmanes, que bé podrien calmar-se amb una batallada setena posició en el GP de Mònaco, l’opció més viable per a Fernando Alonso és continuar a Alpine tenint en compte que és un cotxe que ja coneix i que amb l’après en aquestes dues temporades es pot posicionar el 2023 com un cotxe realment competitiu respecte als principals favorits actuals.

Però no es descarta l’opció que el pilot asturià busqui canviar d’aires, fent el salt a Alfa Romeo o optant pel segon seient en alguna de les grans escuderies en lliça pel campionat mundial, com bé podria ser Red Bull. A Una opció que molts veurien amb bons ulls tenint en compte l’experiència del bicampió mundial a posar a punt els bòlids de Fórmula 1.