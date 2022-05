El Puig-reig és nou equip de Segona Catalana després de superar l’Artés per 4 a 0. El conjunt berguedà va assegurar la primera posició i pujarà de categoria la propera temporada. Després de complicar-se el campionat amb la derrota contra el Navàs en la darrera jornada, el seu màxim competidor al llarg de tota la temporada, el Puig-reig va anar per feina des del primer moment i va deixar molt de cara el partit amb un gol matiner de Santasusagna al minut 9. Els locals van ser molt superiors, i això que al davant tenien un dels millors equips de la categoria. Però la fita era històrica i no podien fallar. A través d’un joc de possessió van enfonsar el seu rival, que només podia defensar-se i rebutjar la pilota a camp contrari per allunyar el perill. Prop de la mitja hora de joc el Puig-reig anotava el segon i deixava pràcticament sentenciat el partit. Abans del descans, l’Artés reaccionava i s’acostava a la porteria de Romero, però la defensa verda va estar excelsa durant els noranta minuts. En el segon temps els locals van mantenir la possessió de la pilota, sense prendre gaires riscos, el que va generar el tercer gol en una jugada col·lectiva que Divins va rematar al fons de la porteria. A les acaballes Pons tancava la golejada mentre els aficionats celebraven l’ascens.