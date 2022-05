Uns dos-cents corredors, una xifra lleugerament inferior a la de l’any passat, van prendre part ahir en la setena edició de la Passos de Gegant, la cursa que organitza el Centre Excursionista del Solsonès i que té la intenció de fomentar els actes esportius a la comarca i donar a conèixer indrets desconeguts per al gran públic. En la prova d’ahir es va repetir el format del 2021, el primer després de l’esclat de la covid, i la cursa reina, la mitja marató, va ser guanyada pel palanès Adrià Duarri. El seu temps, 2.22.03, va quedar un xic allunyat de l’invertit pel guanyador de l’any passat, el surienc absent enguany Wilfred Lladó (2.15.39). En la categoria femenina, el triomf va ser per a la corredora del club local Mavi Gil, que va quedar desena a la general.

Fa dotze mesos es va estrenar també la cursa de deu quilòmetres, guanyada ahir per Jordi Gallego i Núria Riu, i el quilòmetre vertical infantil, que va tenir quaranta participants. Entre els moments més especials de la prova hi ha la coronació del castell de Lladurs i el pas per la rasa de Meix, amb una frondosa vegetació que sorprèn. Els organitzadors ja pensen en novetats per a l’edició del 2023.

A més, un cop s’hagin cobert despeses, una part del recaptat per les curses anirà destinat a una entitat de la comarca. La d’enguany serà la fundació Volem Feina, de Solsona, que treballa per la inserció sociolaboral de col·lectius de risc a través de programes socials i ofertes de serveis.