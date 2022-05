L’estada del CF Solsona a la màxima categoria assolida al llarg de tota la seva història, la Primera Catalana, va finalitzar ahir. Els jugadors de David Jaray i Eduard San José van guanyar el CF Martorell (1 a 0), però l’altra premissa ineludible per tal que els escapolats segellessin la segona permanència consecutiva no es va complir. El CF Igualada havia de vèncer la UE Tàrrega al Municipal de Les Comes. Els blaus van cedir (0 a 3) i els targarins van mantenir la categoria en detriment del CF Solsona i del FC Alcarràs. El somni de competir a Primera Catalana ha durat dos cursos esportius, però l’experiència no ha estat en va. D’un temps ençà, les grades del Municipal de Solsona s’omplen de gom a gom i una part significativa d’aquests aficionats són noies i nois, nenes i nens. Sens dubte, el nombrós planter garanteix un reeixit futur al futbol de la capital del Solsonès.

Triomf anhelat i allau ofensiva

Els amfitrions van sotmetre el seu oponent a una veritable allau ofensiva durant els primers dotze minuts. No endebades, la victòria era innegociable. Per certificar la permanència o, si això no era factible, per acomiadar degudament dos dels baluards de l’equip solsoní les últimes temporades: el carriler Xavier Ratera i el central Arnau Murcia.

La primera ocasió dels escapolats va arribar al minut 4. Roger Ribera va pispar la pilota i va habilitar Joel Fernández per esbotzar el sistema defensiu martorellenc com a extrem dret. La centrada d’aquest la va rematar un metre per sobre el travesser Roger Alsina. Un minut i dotze segons després, Joel Fernández va protagonitzar una nova incursió per la dreta que va finalitzar amb un perillós xut ras i creuat que Toni Domínguez va aturar. El CF Solsona monopolitzava la possessió de la pilota i els blanc-i-vermells havien de defensar-se al seu camp. Una paret trenada per Roger Alsina i Marc Vilajosana la va culminar el carriler amb una enverinada centrada que ni Joel Fernández, al primer pal, ni Roger Ribera, al segon, van poder rematar a boca de canó (min 9). Per tancar aquesta primera fase del partit, Roger Ribera va penetrar fins a la línia de fons com a extrem dret i la seva centrada la va rematar Joel Fernández en posició acrobàtica. Toni Domínguez va respondre amb un magnífic refús in extremis (min 12).

La pressió ofensiva dels solsonins va baixar d’intensitat i els de Javi Cuesta van avançar la seva primera línia defensiva. Malgrat tot, una centrada llunyana va permetre a Marcel Bellido rematar, altra vegada de cap, des del bell mig de l’àrea de penal, arran del pal dret de la porteria visitant (min 16). El CF Solsona va mantenir la iniciativa durant la resta del primer acte, però va generar accions de perill de forma esporàdica. Una centrada de Bellido cap a la posició de Joel Fernández la va tallar Toni Domínguez amb dificultats (min 26) i una passada rasa del mig centre va habilitar Marc Torres per etzibar un potent xut ras que Toni Domínguez va aturar en dos temps (min 43). Ja a les acaballes del temps de recuperació, Ross Willox no va arribar a rematar a gol, al segon pal, un córner servit per Alfredo David Trejo. Va ser l’aproximació més perillosa del CF Martorell fins aleshores.

Els solsonins van reprendre la seva ofensiva a l’inici de la represa. Una doble paret entre Xavier Ratera i Marc Vilajosana la va culminar aquest darrer amb un enverinat xut ras arran de pal que Toni Domínguez va desviar a córner (min 47) i, dos minuts després, un canvi d’orientació del joc va permetre al carriler cardoní xutar des l’interior de l’àrea de penal. La pilota va fregar els peus d’un defensa visitant i va sortir arran de la base del pal esquerre de la porteria martorellenca.

David Olid va generar la primera ocasió dels del Baix Llobregat en servir una falta frontal per sobre el travesser (min 58). Després d’una breu crisi de joc dels amfitrions, Joel Fernández va encarar en solitari Toni Domínguez i aquest va tornar a exhibir aptituds (min 68). Quatre minuts després, el porter blanc-i-vermell no va poder evitar que la rematada creuada de Joel Canals es convertís en el gol del triomf escapulat. El martorellenc David Olid va tenir dues ocasions per empatar (minuts 74 i 84) que no van fructificar.