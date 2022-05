Victòria per golejada al terreny de joc del líder invicte de la Fase per a l’Ascens a Primera Nacional. El primer equip femení del CF Igualada va palesar el seu excel·lent estat de forma en sotmetre la Fundació UE Cornellà (0 a 4) al Baix Llobregat. Dos gols en tres minuts de Marina Salanova i Maria Cortina a les acaballes del primer període (minuts 41 i 44) van encarrilar el cinquè triomf consecutiu de l’equip de Víctor Torrijos. Mar Serracanta va segellar la victòria a l’inici de la represa (min 51) i Pauli Bohigas va arrodonir la golejada (min 75). El CF Igualada s’aferma a la segona posició i la ratificarà si venç el CF Palautordera, diumenge vinent, al municipal de Les Comes.