Ningú ha caigut en el fet que, possiblement, a la delicadíssima situació econòmica, esportiva i institucional –per què no dir-ho– del Futbol Club Barcelona, un club dirigit per un president executiu, Joan Laporta, que ha prescindit de cop –bé, de diversos cops– d’un excel·lent grapat de professionals, entre ells un elogiat i (gairebé) mitificat CEO, Ferran Reverter, passant a dirigir el club amb la complicitat d’un grup de familiars i amics, s’hi pot afegir, en dies, en hores, un delicat problema personal de Gerard Piqué, la figura, l’empresari, l’emprenedor, el líder més representatiu del ‘Més que un club’ i que, últimament, pel que sembla, no acontenta el nucli del ‘Més que un club’, arreu del món, començant pel mateix Laporta.

Tot sembla indicar que la relació sentimental, de parella, entre Shakira i Piqué està passant un dels seus pitjors moments des que es van conèixer el 2010. Hi ha qui ha vist, des de ja fa algunes setmanes, el capità del Barça freqüentar, bé, tornar a viure, passar nits i dies, al seu antic pis del carrer Muntaner, a tocar de la plaça Adrià. Algun dels seus veïns així ho han confirmat a EL PERIÓDICO. Pot ser que no signifiqui res, pot ser, però aquest detall, unit a tot el soroll mediàtic i, molt especialment, a les sortides nocturnes de ‘Geri’ formant part del jove grup d’amics i amigues del seu protegit Riqui Puig afegeix certa incertesa al tema.

No hem d’oblidar que Shakira, que té dos fills, Milan i Sasha, amb l’estrella blaugrana, l’amo de Kosmos, l’amigot de ‘Rubi’ (<strong>Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol</strong>), s’ha negat a casar-se des que fa 12 anys va començar a relacionar-se amb ‘Geri’. I, curiosament, els motius que al seu dia va esgrimir la cantant colombiana per no anar a l’altar semblen haver-se consumat en les últimes setmanes i haver-la empès a canviar de vida.

«Prefereixo mantenir-lo atent»

«La idea del matrimoni m’espanta», va explicar Shakira en una entrevista en el ‘podcast’ ‘Planet Weird’. La cantant sempre ha considerat que hi ha una cosa emocionant a continuar sent «nòvios», en lloc de convertir-se en marit i muller. «És com aquella fruita prohibida, prefereixo mantenir-lo atent i que pensi que tot és possible, depenent del seu comportament».

Atenció: del seu comportament. Hi ha qui pensa que a Shakira el comportament de Piqué no li ha agradat en els últims mesos. I no tant, no, pel soroll mediàtic, ja que ella (problemes i plets amb Hisenda inclosos) té molt superada aquella fase de l’estrès, de la pressió, sinó per la seva relació com a parella. No ha passat desapercebut, a les xarxes socials, el fet que les més destacades aparicions de la cantant al núvol hagin sigut en solitari.

Aparició estel·lar

Una foto amb els seus fills («només amb un petó ho curen tot i fan que valgui la pena continuar lluitant per ells!»), al costat del seu xef a la seva casa d’Esplugues, a Barcelona, i, més recentment, en una aparició espectacular, en el millor estil d’Angelina Jolie en la gala dels Oscars del 2012, amb vestit negre amb l’escot cor de Mônot, guants semitransparents, sandàlies, melena ondulada solta, joies de Chopard i gran obertura de la seva faldilla, ensenyant la cama esquerra, en l’estrena d’‘Elvis’, la pel·lícula sobre el mite del rock que ha fet Baz Luhrmann.

Són gotetes que van omplint el vas de rumors, de realitat, de detalls, de sospites. I és que Shakira i el seu sofisticat equip d’imatge, que l’ha de tenir, no deixen res a l’atzar. I és que la cantant va llançar ‘Me enamoré’, l’abril del 2017, dedicada a Piqué. «‘Mi vida empezó a cambiar la noche que te conocí; tenía poco que perder y la cosa siguió así; yo con mis sostén a rayas y mi pelo a medio hacer; pensé: ¿qué le voy a hacer?, es lo que andaba buscando; el doctor recomendando, creí que estaba soñando, oh, oh […] mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito, contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par’».

Desencant de la cantant

I, sí, cert, tothom, fins i tot el musical, fins i tot el ‘lobby Shakira’, es va encarregar d’airejar que aquesta cançó, com d’altres, estava dedicada al gran capità culer. I, tanmateix, ningú, ningú, ha caigut aquesta vegada –¿que estrany, no?–, que la cantant colombiana hagi pogut utilitzar la mateixa via de comunicació, d’expressió, de ràbia, per mostrar, molt recentment, el seu desencant, el seu ‘desensís’, davant la situació que està vivint amb la seva parella.

L’aparició per sorpresa, fa molt poc temps, d’un ‘single’, que no forma part de cap àlbum (de moment), titulat ni més ni menys que ‘Te felicito’, està sent considerat per bona part de l’audiència, fins i tot l’entorn blaugrana, com una clara referència a les possibles desavinences que hagin provocat la soledat (divertida, trempada, juvenil) d’un Piqué, que ha tornat al seu pis del carrer Muntaner.

La lletra de ‘Te felicito’ no pot ser ni més contundent, ni més expressiva ni més reveladora del que pensa Shakira, que, possiblement, demà mateix faci un comunicat desmentint que aquesta lletra, que canta junt amb Rauw Alejandro, parella actual de Rosalía, no es refereix al seu company.

«‘Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show’», arrenca la cançó, que segueix: «‘Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas’».

«‘Cómo es que he sido tan ciega’»

De sobte, un ‘single’, de sobte aquesta duresa, de sobte fotos sola, com una diva a Cannes i cantant «‘perdiste a alguien auténtico (Ah), algo me decía por qué no fluiamo (¡Wuh!)….no te bloqueé en las redes pa’ que vea la otra en la Mercede (¡Yah!), no me cuente más historias, no quiero saber; cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver; te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien’».