El corredor del Club Atletisme Olesa Javi Paniello i l’atleta vigatana Laia Andreu (CA Vic) van ser els més ràpids a l’hora de superar la pujada constant sobre asfalt per la carretera que mena a l’estació d’esquí que proposen, des de fa quasi quatre dècades, els Amics de l’Atletisme de Bagà. Javi Paniello va travessar la línia d’arribada de l’emblemàtica Pujada de Bagà a Coll de Pal 1 h, 30’ i 19’’ després d’iniciar-la i Laia Andreu va requerir 1 h, 57’ i 04’’ per completar el recorregut. Els guanyadors de la Vertical de Bagà a Coll de Pal van ser Josep Quevedo (1 h, 37’ i 34’’) i Berta Burguete (1 h, 52’ i 56’’). Per últim, Josep Montsant (1 h, 38’ i 46’’) i Aida Pérez (1 h, 54’ i 55’’) van pujar al graó més alt del podi de la Milla Vertical de Bagà a Puigllançada. Van completar la prova primigènia o una de les que la complementen 68 atletes.