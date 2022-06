Espanya rep a Sevilla la selecció de Portugal en un enfrontament carregat de cares conegudes a l’equip lusità. Liderats per un Cristiano Ronaldo que als seus 37 anys ja ha advertit que «me n’aniré quan jo decideixi que me n’he d’anar», els de Fernando Santos aterren en el Villamarín amb jugadors com l’atlètic Joao Felix, els bètics Carvalho i Rui Silva o el valencianista Gonzalo Guedes. Enemics íntims.

Ansu esperarà

El tècnic asturià no podrà comptar amb Thiago, que se n’anirà a casa després del xoc amb Portugal, en què no participarà al patir una lesió muscular a la final de Champions a París entre el Liverpool i el Reial Madrid. Tampoc sembla que hagi de disposar de gaires minuts en aquest xoc el blaugrana Ansu Fati, que ha tornat a la selecció després de mesos de baixa i està treballant de manera individual i amb l’atenció especial del seleccionador, que prioritza la seva recuperació de cara al Mundial. En un equip que arriba amb la pólvora mullada al final de temporada, i en el qual no hi ha especialistes contrastats del gol, Luis Enrique considera que Ansu és un jugador insubstituïble quan està en condicions. Així que la responsabilitat golejadora anirà a càrrec d’Álvaro Morata, amb Ferran Torres i Pablo Sarabia als seus costats. A Espanya a més de veure si Ansu finalment té minuts, es troba a faltar Pedri, de baixa per lesió. Qui torna a la llista és el madridista Marco Asensio, que podria entrar en el triplet d’atac en la segona part.

De cara a aquest partit el seleccionador espanyol ha insistit obsessivament en les sessions de treball a Las Rozas en la pressió. Els portuguesos són un equip d’enorme talent de migcamp cap endavant, amb jugadors de la talla de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota o l’extrem del Milan Rafael Leao, que va arribar amb un cop. Lucho ha insistit en la pressió, especialment després de pèrdua. L’asturià ha insistit en aquesta agressivitat per asfixiar una Portugal amb atac a dalt. I allà apareix un trivot que formarien Koke, Busquets i Gavi, tot i que Carlos Soler ha guanyat presència en els últims partits. Ells miraran de fer la pinça a Moutinho evitant que la pilota arribi a dalt. Luis Enrique considera el duel contra Portugal una gran prova de cara al Mundial del novembre.

Els lusitans tenen pocs dubtes en l’onze, tot i que Fernando Santos encara no té decidit qui defensarà la seva porteria. Pot apostar per Rui Patricio, però el veterà ha trobat seriosa competència en Diogo Costa, les intervencions del qual expliquen la conquesta de la Lliga lusitana per part del Porto. El verd-i-blanc William Carvalho formarà doble pivot en el que és el seu estadi, el del Betis, amb Moutinho per treure la pilota des de darrere i per frenar el vertigen ofensiu espanyol. Deixant el desequilibri a Bruno Fernandes, Bernardo Silva i, possiblement a Rafael Leao, que semblava recuperat i apte per jugar. I en punta Cristiano se les veurà amb Pau Torres i Íñigo Martínez. El seleccionador Santos ha criticat l’escassa separació entre els partits, programats els dies 2, 5, 9 i 12 de juny: «No recordo haver vist una cosa així abans. És clarament exagerat. Mai s’han jugat quatre partits en deu dies, ni tan sols en una fase final».

🗣️ @LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "El único objetivo que tenemos es el de intentar ganar esta competición".



➡️ "No creo que ningún equipo de nuestro grupo gane todos sus partidos".



➡️ "Nosotros siempre aspiramos a lo máximo". #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/rmckhxy463 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 de junio de 2022

A repetir Final Four

Després d’enfrontar-se a Portugal a Sevilla, Espanya jugarà dues vegades amb Txèquia, amb visita enmig a Suïssa. Partits tots de la Nations League, competició acabada de crear que va deixar bon sabor de boca en la seva última edició als de Luis Enrique. Espanya es va ficar a la Final Four de Milà, on va derrotar en semifinals la campiona d’Europa, Itàlia, per caure després a la final contra la campiona del món, França. Malgrat la derrota, els espanyols van dominar els bleus i es podien haver emportat el partit. Ara el Portugal de Cristiano sembla com l’obstacle més seriós al camí cap a una altra Final Four.